Avanza proceso de investigación para juicio político contra Donald Trump

En un sorprendente giro y una victoria para los demócratas, uno de los protagonistas del escándalo conocido como Ucraniagate, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland validó la tesis principal que busca demostrar la investigación del juicio político o impeachment contra Donald Trump, que la Casa Blanca congeló la entrega de 400 millones de dólares al gobierno de la antigua república soviética hasta que se comprometieran a investigar al expresidente estadounidense Joe Biden y los negocios de su hijo Hunter en la compañía de gas ucraniana Burisma.



Al reconocer esas presiones, Sondland es el primero en validar esa componenda dentro del equipo que integró, paralelo a la diplomacia oficial del departamento de estado, para manejar con fines electorales y partidistas la política de la administración estadounidense hacia Ucrania, en contra de Biden, el probable rival del magnate en los comicios del 2020.

Trump y su entorno niegan lo que han reconocido testigos claves, incluido Sondland, cuando hablaron ante los paneles de investigación de la Cámara de Representantes, que será la encargada de aprobar un eventual impeachment contra el actual inquilino de la Casa Blanca, a considerar después por el Senado.



Lo que hace trascendente el testimonio de Sondland es que cambió la versión inicial de sus declaraciones a puerta cerrada en octubre, cuando afirmó desconocer si la ayuda a Ucrania se había paralizado a la espera de que las autoridades de ese país se comprometieran públicamente a investigar al hijo del aspirante presidencial demócrata, Joe Biden.



Sin embargo, en un escrito de tres páginas de extensión que envió a los paneles de investigación de la Cámara de Representantes, el principal diplomático estadounidense para Europa admitió que sí hubo un 'quid pro quo', una expresión latina que equivale a dar algo a cambio de otra cosa, un intercambio de favores que en el caso del escándalo Ucraniagate suponía que solo habría ayuda militar estadounidense al país europeo, si satisfacía el pedido de Trump en contra de Biden.



De hecho, en su nuevo testimonio, Sondland admite que él mismo comunicó a Andréi Yermak, un asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que la entrega de la ayuda militar estaba condicionada a esa investigación partidista contra Biden.



De acuerdo con trascendidos, varios testigos aseguraron durante la pesquisa de la Cámara de Representantes que se enteraron por Sondland de que la Casa Blanca quería condicionar la ayuda a Ucrania, testimonios que probablemente aumentaron la presión sobre el embajador de Estados Unidos para la Unión Europea y lo llevaron a cambiar su relato.



Los líderes demócratas de los comités que investigan a Trump celebraron la declaración de Sondland y opinaron que con sus palabras queda todavía más clara la campaña partidista que el jefe de la Casa Blanca organizó en torno a la ayuda militar de Washington a Kiev, para perjudicar a Joe Biden. Las Comisiones de Supervisión, Inteligencia y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes difundieron las transcripciones de las comparecencias de Sondland y de las del exenviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Kurt Volker. Este último integró junto con Sondland y el secretario de Energía estadounidense, Rick Perry, el “canal paralelo” al diplomático que coordinaba la política ucraniana de la Casa Blanca con el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani.



Al contrario que Sondland, Volker evitó confirmar nada relacionado con la ayuda militar a Kiev, pero sí dijo que advirtió a Giuliani que las acusaciones de que el demócrata Joe Biden o su hijo incurrieron en corrupción en ese país europeo…”simplemente no eran creíbles”. Además, Volker opinó que los esfuerzos de Giuliani fueron "cada más insidiosos" con el paso del tiempo y sugirió que el abogado de Trump podría haber actuado de forma ilegal.

Thank you to Kurt Volker, U.S. Envoy to Ukraine, who said in his Congressional Testimony, just released, “You asked what conversations did I have about that quid pro quo, et cetra. NONE, because I didn’t know there was a quid pro quo.” Witch Hunt!