Avanza programa recuperación de viviendas y otros sectores en Camagüey



El Jefe de la Región Estratégica Oriental, General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín constató como marcha la recuperación en la provincia.

Fotos: De la autora.



Camagüey, Cuba.- Después de nueve meses del paso del huracán Irma, que provocó daños en más de 43 mil 300 viviendas, casi la mitad están recuperadas.





Luego de un recorrido por zonas afectadas en los municipios de Nuevitas, Minas, Florida y Camagüey, el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, (PCC), Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, (FAR), y Jefe de la Región Estratégica Oriental, General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, recibió información sobre la marcha de las tareas.





Avanzan las reparaciones en estadio de pelota Cándido González.



El vicepresidente para el Órgano del Consejo de la Administración Provincial, Luis Sisto Mora, significó que “el 42 % de las afectaciones en viviendas están recuperadas, es decir, poco más de 18 mil familias disponen de nuevos o reparados hogares.



“La mayoría de los casos resueltos responden a derrumbes totales de techo, y se atienden además, las afectaciones parciales, mientras avanzan los programas de construcción, entre ellos, la terminación de las petrocasas en Nuevitas, y continúan en aplicación las alternativas de adaptación de locales, y el uso de otros materiales y sistemas para levantar viviendas”.





Antiguas cuarterías sometidas a proceso de construcción integral con 38 apartamentos confortables.



Hoy en la provincia de Camagüey hay disponibilidad de 37 mil tejas para cubiertas, que se suman al programa de entrada de las de fibrocemento, distribuidas según las prioridades en seis municipios, por lo que “se podrá agilizar más la recuperación de los techos y completar el 70 % de ellos en el próximo mes de Julio.



“De igual modo, --informó el vicepresidente para el Órgano del Consejo de la Administración Provincial, Luis Sisto Mora--, funcionan cien unidades para la producción local de materiales de la construcción, en 53 Consejos Populares”.







En septiembre de 2017, con el paso del huracán Irma, se reportaron más de 3 mil afectaciones en el sector estatal, y el 91 % ya tiene solución. Restan por resolver 271, fundamentalmente en los sectores de la agricultura, el comercio, la educación y el transporte.



De las doce instituciones educacionales pendientes, se trabaja para completar los procesos de reparación integral antes de que comience el nuevo curso escolar; y en el caso del transporte, un organismo muy comprometido por la falta de cubiertas en varias unidades, todavía no logra completar el techado de almacenes con capacidad para 35 mil toneladas en el Puerto de Tarafa, en Nuevitas, donde no se han recibido más de 52 mil metros cuadrados de las tejas asignadas.





Nueva cafetería en el recinto Ferial debe prestar servicios en la etapa de verano.



La economía de la provincia de Camagüey también se recupera gradualmente, con las mejores respuestas en la ganadería, que ya entrega, en lo que va de año, el 116 % de la leche contratada con la industria láctea; e igualmente la producción avícola, la más afectada en el territorio, al cierre del mes de Mayo, reportó el 104 % del plan de huevos.



Otros renglones con sobrecumplimientos son la entrega de arroz para el balance nacional, al 137 %; la miel de abeja al 381; y mensualmente se completan los planes de carne de cerdo.



Acompañado por el miembro del Comité Central del PCC y su Primer Secretario en la provincia de Camagüey, Jorge Luis Tapia Fonseca; y la Vicepresidenta de la Asamblea provincial del Poder Popular, Yoselis Góngora López; el General Espinosa Martín, recorrió varias obras de construcción de viviendas en el municipio de Nuevitas; en Minas, apreció el avance de las alternativas de adaptación de locales en desuso, para ampliar el fondo habitacional de varias comunidades; e igualmente en el poblado de Altagracia, donde se acerca la escuela a los niños de la comunidad y el antiguo local se convertirá en viviendas.







En Florida, además, de revisar la marcha de las tareas del programa de recuperación, se evaluaron otras obras comprometidas para el 26 de Julio, en el municipio sede del acto provincial de los camagüeyanos por la efeméride Moncadista.



En la ciudad de Camagüey, visitaron otros asentamientos para las familias damnificadas por el huracán Irma; y apreció las tareas de reparación del estadio de pelota Cándido González, que se alista para la próxima Serie Nacional; la terminación de la cafetería y otros kioscos para la gastronomía en las áreas del Reciento Ferial, que funcionarán en la temporada de verano; y conoció además, sobre los avances del Museo temático Ferroviario, y del nuevo complejo cultural recreativo que se construye en el antiguo cine-teatro Alkazar.

