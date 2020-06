🎧 Avanza Santiago de Cuba en siembra de primavera

Semillas de diferentes cultivos han recibido unas 45 mil hectáreas de tierra en la gran siembra de primavera, una de las mayores y más importante que desarrolla Santiago de Cuba, de acuerdo a la información brindada a la Radio Cubana por el Delegado del Ministerio de la Agricultura aquí, Wilmer Guevara Frómeta.



Tan pronto puedan en los próximo días vencer sus respectivos compromisos los municipios de Contramaestre, Mella y Santiago de Cuba, la provincia habrá completado el compromiso de las 55 mil hectáreas a plantar en esta campaña, justificando así el combustible asignada para la roturación de tierra.



Dadas las necesidades alimentarias de la población en medio de la batalla por evitar un rebrote de la epidemia del SARS COV 2, hemos priorizado la siembra de cultivos de ciclo corto, sin dejar de intencional la del plátano, yuca, malanga y ñame, así como garantizar el forraje para la alimentación de la masa vacuna en la etapa de seca.





El dirigente de la agricultura en esta sur oriental provincia, dijo cifrar esperanzas en alcanzar altos rendimientos por la atención que se dedica a la resiembra, limpia de las hierbas surgidas por las lluvias del mes de mayo y la aplicación de fertilizantes orgánicos a los cultivos que lo requieran.



Wilmer Guevara significó que se prioriza y da seguimiento a la entrega de tierra en usufructo “y hoy, afirmó, no podemos pasar de 15 días para entregar cualquier pedazo de tierra que este sin cultivar, porque hay que poner a producir toda la que tiene la provincia para poder atender la alimentación de la población”.



La provincia de Santiago de Cuba está convocada a eliminar todas las trabas burocráticas que puedan trastocar la producción de los alimentos que hoy demandan más de un millón de habitantes de este territorio, de ahí no sería de extrañar, que las guardarrayas, orillas de caminos y carreteras puedan verse ocupadas, no por matorrales, y si, por árboles frutales y otros cultivos.

