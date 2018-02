Avanza Temer en privatización de 57 servicios brasileños

2018-02-28

Desde la llegada del Gobierno no electo de Michel Temer empresas estratégicas de Brasil, como Eletrobas, fueron entregadas a manos privadas. La empresa brasileña de aeronáutica (Embraer) es el resultado más reciente de la política neoliberal del presidente no electo de Brasil, Michel Temer, quien avanza en la privatización de 57 servicios públicos para “reducir el déficit económico". Las negociaciones con Boeing dejaron el control del 51 por ciento de las acciones de Embraer en manos de la multinacional estadounidense, que se comprometió a la constitución de una nueva empresa junto a la compañía brasileña. Dentro del paquete de privatización del Programa de Alianzas de Inversión (PPI por su sigla en portugués) anunciado por el Gobierno Federal está previsto que pasen a manos del sector privado: Aeropuertos, carreteras, puertos, el sector de la energía eléctrica.



Formalizó Nicolás Maduro su candidatura a los próximos comicios presidenciales



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, oficializó su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para formalizar su candidatura en busca de la reelección en los próximos comicios del 22 de abril, reportó Telesur. Maduro fue recibido en las instalaciones del CNE por el pueblo venezolano, que se concentró desde tempranas horas en las inmediaciones del ente rector electoral para manifestar su apoyo al presidente venezolano. El mandatario venezolano realizó su inscripción por el movimiento Somos Venezuela, pero también recibió el respaldo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Partido Comunista (PC), Patria Para Todos y otras agrupaciones políticas. Para el periodo 2019 – 2025 me encuentro en el Consejo Nacional Electoral para entregar formalmente todos los recaudos para convertirme en el candidato para la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, declaró Nicolás Maduro. También, el presidente venezolano hizo entrega del Plan de la Patria, oficio que significa las 30 mil propuestas hechas por el pueblo para lograr venezolano la prosperidad económica del país. Luego de formalizar su inscripción en el CNE, el presidente Nicolás Maduro agradeció el apoyo del pueblo venezolano, las agrupaciones políticas y, en especial, de la juventud venezolana, a la clase obrera y las diferentes agrupaciones sociales por el respaldar su candidatura a las próximas elecciones presidenciales del 22 de abril.



Reprime la policía hondureña a manifestantes de la oposición



La Policía de Honduras reprimió al pueblo que se presentó la noche de martes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Tegucigalpa, para protestar contra la reelección del presidente de esa nación, Juan Orlando Hernández, publicó Telesur. La manifestación, que fue encabezada por el excandidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, y su coordinador general, Manuel Zelaya, y se reportaron seis personas heridas a causa de la represión policial. Los manifestantes llevaron tres ataúdes y varias cruces que simbolizaban las 40 personas que han muerto en las protestas que se efectúan desde el pasado 29 de noviembre contra la reelección de Hernández. Por su parte, el representante permanente de la ONU, Igor Garafulic, lamentó que las autoridades hayan reprimido a las decenas de seguidores de la Alianza Opositora contra la Dictadura con gases lacrimógenos y demás materiales, a pesar de que había solicitado no enviaran fuerzas de seguridad al sitio.



Afirma gobierno sirio que la tregua está en vigor en su segundo día en Guta



Las autoridades sirias declararon hoy que la tregua humanitaria, auspiciada por Rusia, ha entrado en vigor en su segundo día en la región Guta Oriental, el principal bastión opositor de las afueras de Damasco, informó EFE. La pausa humanitaria se aplicará entre las 09.00 y las 14.00 hora local, al igual que la víspera, indicaron las autoridades en la televisión, donde mostraron imágenes del lugar, y de los autobuses y ambulancias que esperan la salida de los civiles para trasladarlos al centro de acogida de Al Dueir. La cadena informó ayer de que grupos terroristas lanzaron proyectiles contra ese corredor para evitar la salida de los civiles de Guta Oriental. La primera pausa humanitaria de cinco horas entró el martes en vigor en Guta Oriental, pero fracasó por la continuación de los ataques. Además, hoy estallaron combates entre las fuerzas gubernamentales sirias y la facción islamista Ejército del Islam en Guta Oriental, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Rusia propuso la iniciativa de pausas humanitarias de cinco horas a diario, tras la aprobación el pasado fin de semana de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que pedía un cese de las hostilidades por un mes en Siria. Guta Oriental vive una escalada de la violencia desde el 18 de febrero, que causó 588 muertos, entre ellos 146 menores y 88 mujeres, de acuerdo al recuento del Observatorio.



Concluye reunión de Caricom tras intensas jornadas de debates



Con la convicción de que el Caribe es uno solo y debe unirse para fortalecerse cerró sus puertas hoy la 29 reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom) que por casi tres días sesionó en Haití. El mandatario Jovenel Moise, actual presidente pro tempore de la agrupación regional, afirmó que es un solo Caribe porque tenemos pequeñas naciones, tenemos los mismos problemas y Caricom es el espacio para defender los intereses comunes. De igual manera, Moise anunció que los miembros firmaron un acuerdo de reconstrucción de los países destruidos por los huracanes Irma, María y Matheew, en el contexto del enfrentamiento a los desastres naturales y la reilicencia al cambio climático en 2018. El jefe de Estado recalcó que para ser una región más fuerte debemos trabajar en el mejoramiento de nuestras infraestructuras y ser capaces de aplicar normas y regulaciones para salvaguardar bienes y personas.



