Avanzan en Cuba acciones de "Tarea Vida"





Ciego de Ávila, Cuba – Con la convicción de que constituye una prioridad y una responsabilidad para el presente del país y las futuras generaciones, el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático denominado “Tarea Vida” avanza en Cuba, según destacó Elba Rosa Pérez Montoya, Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).



“La comunidad científica nacional e internacional tiene retos para llevar adelantes acciones conjuntas que den respuestas a este proyecto aprobado por el Consejo de Ministros el 25 de abril de. 2017,”acotó, Pérez Montoya.





Se refirió a los efectos del cambio climático no solo para Cuba, si no para el mundo; lo que demuestra la importancia de llevar a cabo estudios de impacto que permitan prevenir males mayores tras la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos como Irma o María.



Por otra parte dijo que el paso del huracán Irma fue un ejemplo práctico de lo que significa no atender adecuadamente los estudios de peligro, vulnerabilidad, y riesgos , por lo que ya se conoce que puede ocurrir en cada lugar, de ahí que es importante cumplir con los estudios que ya se hemos realizado en toda la Isla.



Precisó que se aprecia integración de los organismos y los Consejo de la Administración Provincial con sus estructuras creadas para acompañarnos en esta importante tarea, lo cual permite avanzar.



De igual forma explicó que las delegaciones del CITMA en cada provincia cubana se desempeñan como secretaria para el control de la Tarea Vida; y en ese sentido somos exigentes con lo que hemos dispuesto para que se cumpla y se cumpla con calidad.



Por último señaló que el plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático denominado “Tarea Vida” avanza en su primera etapa, se conoce, y se chequea con todos los organismos implicados en este importante trabajo.

