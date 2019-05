Avanzan los demócratas en un posible juicio político contra Trump

Avanzan los demcratas en un posible juicio poltico contra Trump

2019-05-22 07:27:50 / web@radiorebelde.icrt.cu

Las conversaciones y debates en el seno del Partido Demócrata respecto a un posible juicio político al presidente Donald Trump se intensificaron luego de que el exabogado del mandatario, Don McGahn se negara a declarar sobre acusaciones de obstrucción a la justicia formulada contra el jefe de estado estadounidense. Al respecto, los demócratas de la Cámara de Representantes del Congreso rechazaron los argumentos en contra de reimpulsar la posibilidad de un impeachment, luego de que la Casa Blanca obstaculizara nuevamente la investigación parlamentaria sobre la connivencia del equipo de Trump con Rusia en las últimas elecciones estadounidenses. Además, ante la negativa del exabogado de Donald Trump de comparecer en el Congreso, legisladores demócratas amenazaron con llevar el caso a los tribunales. McGahn, quien entregó al fiscal especial Robert Mueller indicios de que Trump intentó boicotear la investigación sobre una supuesta trama rusa, faltó a la citación ante la Comisión Judicial de la Cámara de la Representantes tras ser instruido por la Casa Blanca. Esta negativa de McGahn a comparecer ante el comité del Congreso, es la última maniobra de la Casa Blanca para frustrar las investigaciones de la cámara controlada por los demócratas.



Pide May al líder laborista que ceda y que apoye el acuerdo del Brexit



La primera ministra británica, Theresa May, pidió hoy al líder laborista, Jeremy Corbyn, que haga un gesto de compromiso al apoyar el acuerdo del brexit con las nuevas propuestas, entre la que se encuentra un posible segundo referéndum. May explicará este miércoles a los diputados en la Cámara de los Comunes las nuevas medidas destinadas a conseguir los apoyos suficientes para que el pacto de la retirada británica de la Unión Europea pueda superar el trámite parlamentario, después de que el texto fuera ya rechazado tres veces por la cámara baja. Además de esa consulta, May promete legislar para asegurar la protección de los derechos de los trabajadores, en línea con la legislación comunitaria, así como votar sobre opciones en materia aduanera, entre ellas una unión aduanera temporal para mercancías. Yo he demostrado que estoy dispuesta a un compromiso para concretar el 'brexit' para el pueblo británico, escribió May a Corbyn, y resaltó que el acuerdo es la última oportunidad. Yo le pido que también se comprometa para que podamos cumplir con lo que nuestros dos partidos prometieron en los programas electorales y restablecer la fe en la política, añadió en su texto la primera ministra británica. Por su parte, Corbyn declaró la víspera que no apoyará una versión reempaquetada del mismo antiguo acuerdo de Brexit.



Afirma Nicolás Maduro que consolidará la independencia económica de Venezuela ante el bloqueo de Estados Unidos



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que el bloqueo financiero y todas las agresiones de Estados Unidos serán superados y el país consolidará su recuperación e independencia económica. Dentro de dos años, en el 2021 soñado por el Comandante Chávez, estaremos aquí en este campo conmemorando la victoria antiimperialista de Carabobo, afirmó el mandatario desde la Marcha de la Lealtad Militar en el Campo Carabobo, acompañado de 12 mil combatientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Asimismo, el presidente instó a la FANB y a la población venezolana a contraatacar las agresiones imperialistas para alcanzar tres objetivos claves, la estabilidad política, para garantizar la democracia y la libertad, la felicidad social, como expresión del proyecto social de la Revolución Bolivariana, en referencia a las misiones para atender los derechos de salud, vivienda y educación de los venezolanos y la prosperidad económica, enfocada en la recuperación e independencia de la economía, sometida a un bloqueo financiero y sanciones unilterales por parte de Estados Unidos.

Apoyan activistas sociales argentinos apoyan la inocencia de la expresidenta Cristina Fernández



Exfuncionarios, dirigentes y activistas sociales argentinos apoyan la inocencia de la expresidenta Cristina Fernández, quien concurrió la víspera a la primera audiencia del juicio oral por la causa Vialidad, referente a un supuesto delito de corrupción. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y la titular de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que junto con otros defensores de los derechos humanos y el pueblo en general, vitoreaban a Cristina fuera de los tribunales de Comodoro Py, donde se desarrolla la sesión judicial. El Tribunal Oral Federal Dos inició las audiencias contra Cristina Fernández, a pesar de la advertencia de la Corte Suprema sobre la posibilidad de que el proceso se declare nulo o sea interrumpido por falta de pruebas concretas, lo que demuestra el tinte político de este proceso contra la expresidenta, quien denunció esta persecución contra su persona. Además de la actual senadora Cristina Fernández, existen otros 12 imputados, entre exfuncionarios y empresarios: Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner, Lázaro Báez, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Santibañez y Abel Fatala. En la vista oral, se espera que declaren aproximadamente 160 testigos, entre los que se encuentra el precandidato a presidente Alberto Fernández, compañero de fórmula de Cristina de cara a la carrera por la Casa Rosada.



Gobernadores brasileños piden anular decreto de armas de Bolsonaro



Gobernadores de 13 Estados y del Distrito Federal de Brasil publicaron una carta abierta contra el reciente decreto que flexibiliza la portabilidad de armas, firmada por el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Las medidas previstas por el decreto de Bolsonaro no contribuirán a que nuestros Estados sean más seguros, sino que, por el contrario, tales medidas tendrán un impacto negativo en la violencia, aumentando, por ejemplo, la cantidad de armas y municiones que podrán abastecer a criminales, y se incrementarán los riesgos de que discusiones y peleas entre nuestros ciudadanos acaben en tragedias, señaló el texto.

#Brasil | Con decreto de Bolsonaro cualquiera puede comprar un fusil https://t.co/tgouoHlMJ4



Aunque el decreto del líder derechista fue declarado inconstitucional, el gobierno no ha retirado la medida pic.twitter.com/XOlbTTi9ZB — teleSUR TV (@teleSURtv) 22 de mayo de 2019

Irán reitera disposición de apoyo a acuerdo nuclear



Irán reiteró hoy su disposición de apoyar el acuerdo nuclear sellado con otras seis potencias mundiales, al igual que Francia y sus aliados europeos lo hacen. El vocero de la cancillería iraní, Abbas Mousavi, afirmó que la República Islámica está preparada para continuar dentro del Plan Integral de Acción Conjunta como lo ha hecho hasta ahora, y estamos dispuestos a todo lo posible para implementar el tratado en la misma posición de Paris. La República Islámica esperó un año por la puesta en marcha de un mecanismo comercial que permitiría un flujo de negocios con la Unión Europea y una alternativa frente a las sanciones reimpuestas por Washington.



(Haciendo Radio)

Del Autor