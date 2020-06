Aventaja Biden a Trump en carrera por la presidencia de EEUU 2020-06-24 13:31:50 / Noticiero Nacional de Radio

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, se colocó a la cabeza de la intención de voto hacia los comicios de noviembre en Estados Unidos, con una diferencia de catorce puntos por delante de Donald Trump.



Lo determinó un sondeo del diario The New York Times y el Sina College, divulgado este 24 de junio y según el cual Biden tiene el 50 por ciento de las preferencias contra 36 por ciento de Trump.



El Times destacó hoy que la cifra que exhibe Trump es la más baja desde su llegada a la presidencia y una señal de que no es muy segura su lucha por la reelección en las elecciones de noviembre.



El diario neoyorquino también puso de relieve que la ventaja de 14 puntos que exhibe Biden sobre Trump suma una mayor preferencia hacia el Partido Demócrata entre los grupos que tradicionalmente sufragan a favor de los republicanos.



El New York Time recordó que los hombres, los blancos, las personas de mediana edad y los ancianos son sectores que típicamente han sido la columna vertebral de los éxitos electorales republicanos, incluyendo la elección de Trump en el 2016.



Mientras Biden avanza dentro de ese bastión republicano, el candidato demócrata vence a Trump por amplio margen entre los negros, los hispanos, las mujeres y los jóvenes, incluso con una diferencia mucho mayor a la alcanzada por Hillary Clinton sobre el magnate dentro de esos sectores poblacionales en el 2016.



El New York Times remarcó hoy que Trump ha sido impopular por virtualmente toda su presidencia, y ha hecho muy pocos esfuerzos desde su elección por expandir su apoyo más allá del ala derecha de su base, que lo llevó a la presidencia con solo el 46 por ciento del voto popular y una modesta victoria en el Colegio Electoral.



Entre tanto, el hermano menor del presidente, Robert Trump, solicitó a la justicia evitar que su sobrina Mary, publique un revelador libro, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este mes.



Según documentos de una corte de Nueva York, los abogados de Robert argumentan que Mary y otras personas firmaron un acuerdo de confidencialidad a finales de la década de 1990 que prohibía de manera explícita publicar ninguna versión sobre litigios o la relación familiar, a menos que todas las partes accedieran. Mary es la hija de Fred Trump, el hermano mayor del mandatario y que falleció en 1981.



Una descripción publicada en Amazon señala que el escrito de Mary relata una pesadilla de traumas, relaciones destructivas y una trágica combinación de negligencia y maltrato, que crearon al trastornado hombre que actualmente ocupa la Casa Blanca.





Un directivo de la editorial Simon and Schuster se declaró confiado en que fracase el intento de impedir la publicación del libro, intitulado: “Demasiado y nunca suficiente: Cómo fue que mi familia creó al hombre más peligroso del mundo.



El abogado de Mary, Ted Boutrous, aseguró que la familia del presidente quiere reprimir un libro que tratará asuntos de la máxima importancia pública, con el objetivo de que el pueblo estadounidense no sepa la verdad.



La difusión del escrito de Mary Trump en julio coincidirá con la polémica abierta por otra obra, la del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, cuya publicación trató de bloquear sin éxito el Gobierno del magnate.