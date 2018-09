Azota huracán Florence la costa este de Estados Unidos

2018-09-14 13:43:38 / web@radiorebelde.icrt.cu





Peligrosas marejadas ciclónicas, vientos y lluvia azotan y provocan ya destrozos en todo tipo de inmuebles, tras tocar tierra el ojo de Florence, a unos kilómetros al este de la localidad de Wilmington, en Carolina del Norte.



El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, precisó que el vórtice de Florence penetró a las siete y quince de la mañana de hoy, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora, lo que convirtió al gigantesco meteoro en un huracán de categoría uno.



Los vientos huracanados se extendían a 130 kilómetros de su centro y los correspondientes a fuerza de tormenta tropical ocupaban un radio de hasta 315 kilómetros.







Los meteorólogos precisaron que el tamaño de Florence hacía que pudiera afectar a la costa este de Estados Unidos con vientos huracanados durante casi un día entero.



Sin embargo, las autoridades advirtieron que la peligrosidad de Florence no deriva tanto de sus vientos, sino de las fuertes lluvias, combinado con su avance lento, de nueve kilómetros por hora, mientras sigue recibiendo energía del océano.







La Agencia Federal de Emergencias instó a no bajar la guardia sólo porque la velocidad del viento bajó, mientras que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica advirtió que se producirá un aumento del nivel del agua de uno coma ocho metros a dos comas siete.



Los expertos creen que el embate de Florence se extienda por varios días mientras progresa lentamente tierra adentro, dejando una amplia área bajo el agua, tanto por la procedente del océano, como por la caída en forma de intensas precipitaciones.



El especialista del Servicio Meteorológico Nacional, Brandon Locklear estimó que Florence podría hacer caer en dos o tres días, el equivalente a la lluvia de ocho meses.







Las autoridades prevén inundaciones “catastróficas” en la costa este de Estados Unidos, y a lo largo de las vías fluviales de ambas Carolinas.



El gobernador de Carolina de Norte, Roy Cooper, advirtió sobre un desastre inminente, alertó que lo peor todavía No ha llegado y consideró que sobrevivir a la tormenta será una prueba de resistencia, trabajo en equipo, sentido común y paciencia.



Cooper solicitó ayuda federal adicional para desastres ante lo que su oficina calificó de “daños históricos” en todo el estado.







Las precipitaciones torrenciales que acompañan a Florence ya han sumergido calles en las zonas costeras de las Carolinas, y más de 60 personas tuvieron que ser sacadas de un motel que se derrumbó, muchos residentes que desafiaron las órdenes de evacuación ahora esperaban ser rescatados y más de 370 mil se quedaron sin electricidad, aunque las estimaciones son que millones pierdan el acceso a ese servicio y que su restauración podría llevar semanas.



No había informaciones inmediatas de fallecidos o heridos graves en relación con el embate de Florence sobre la costa este de Estados Unidos.



(Noticiero Nacional de Radio)