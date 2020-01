Azucareros santiagueros quieren demostrar que la eficiencia no es consigna





La provincia de Santiago de Cuba tiene posibilidades de arribar al primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, con el cumplimiento de las 88 mil 196 toneladas de azúcar comprometidas en sus 136 jornadas programadas de zafra.



El propósito puede ser realidad si hay agresividad en todos los frentes de la contienda y los centrales Julio Antonio Mella, Paquito Rosales y Dos Ríos, reciben abundante materia prima, fresca y libre de materias extrañas, que le posibiliten estabilizar altas molidas y demostrar que la eficiencia no es una consigna.







Dificultades por el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, están presentes en casi todos los eslabones de la cadena agroindustrial de la actual contienda, pero como ha señalado el compañero José Ramón Machado Ventura, “la zafra hay que hacerla con lo que tenemos y no con lo que nos falta”.



Con el frío la caña aumenta ahora su rendimiento y es buena la oportunidad para extraerle el máximo de sacarosa, logrando también los derivados que aportan al desarrollo del país. En ese empeño están los azucareros santiagueros comprometidos a no repetir los incumplimientos registrados en las tres zafras anteriores.

Del Autor