Balada para Juan Padrón (+Video)

Balada para Juan Padrn (+Video)





Esto no es una balada porque no soy músico, pero quisiera poder componerte una, Juan, querido y admirado creador del personaje mambí Elpidio Valdés; el de la balada que cantaremos por siempre, ese tan entrañable e inmortal como has llegado a ser tu mismo.



No te conformaste con dibujar y fundar, sino que enseñaste a muchos talentosos muchachos el difícil arte de la animación, allí en tu ICAIC, nuestro, de todos, donde estarás.



Ahí está tu obra, tus locos vampiros asolando la Habana.



El video clip no te fue ajeno, así le pintaste los labios a María y Cuba bailó de nuevo al compás de tu ingenio irrepetible.



No te vas, Juan, no hay adiós para los grandes.





Del Autor