Ballet Nacional de Cuba por nuevos proyectos internacionales

El Ballet Nacional de Cuba contempla nuevos proyectos y colaboraciones con prestigiosas compañías de Estados Unidos, como el American Ballet Theatre y el New Yorck City Ballet, publica Radio Reloj. Según declaró la subdirectora artística de la institución danzaria, Viengsay Valdés, junto a esas agrupaciones norteamericanas de ballet prepara una gran gala para rendir homenaje el año próximo en La Habana a la prima ballerina assoluta Alicia Alonso. En su reciente visita a Nueva York, Valdés sostuvo encuentros con el director artístico del American Ballet, Kevin McKenzie, y la directora ejecutiva de esa compañía, Kara Medoff Barnet. Además, se reunió con Linda Shelton, directora del Joyce Theatre, institución muy reconocida por sus presentaciones danzarias; al tiempo que conversó con coreógrafos estadounidenses como Justin Peck, quien conoce los escenarios cubanos.



Comienza en Camagüey XVI Festival de Rock Nacional Sonidos de la Ciudad



La XVI edición del Festival de Rock Nacional Sonidos de la Ciudad se desarrollará en esa urbe desde hoy 15 al 19, con la participación de invitados de varias provincias cubanas y organizada por la filial provincial de la Asociación Hermanos Saíz. Nuevamente el Balcón de las Artes, en la Casa del Joven Creador, sede de la AHS, y el anfiteatro del Parque Casino Campestre, serán los principales escenarios donde se realizarán los conciertos de las bandas invitadas. Limalalla, de Sancti Spíritus, Complot, de Holguín, Kaos y Kratonia, de Villa Clara, Ántagon, de Camagüey, e Infector de La Habana, son algunos de los grupos que asistirán. Las sesiones teóricas se desarrollarán en el Café Literario La Comarca, en la mencionada Casa del Jocen Creador, sitio donde se debatirá, entre otros temas afines, acerca de las tendencias actuales del metal en Cuba, a cargo del especialista e investigador Raúl Cardona, organizador del Festival de Rock Metal HG, de Holguín.



Presentarán en la Casa Simón Bolívar el documental El enigma de La Coubre



Este viernes 17 de mayo, a las 11:00 a.m., se presentará con entrada libre, en la Casa Simón Bolívar, sita en Mercaderes No. 160, en La Habana Vieja, el documental El enigma de La Coubre, producido por Resumen Latinoamericano, que contará con la presencia de su realizador, el también periodista y escritor colombiano residente en Francia Hernando Calvo Ospina, resalta hoy el diario Juventud Rebelde. En el documental aparecen testimonios que decidieron hacer públicos por primera vez marinos franceses del vapor La Coubre, que fuera víctima de un sabotaje en el puerto de La Habana el 4 de marzo de 1960. Sería esta la tercera ocasión en que este documental, que ha despertado gran interés, puede verse en Cuba. La más reciente presentación tuvo lugar en la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo, a propósito de la realización del VI Seminario Internacional de Paz por la abolición de las bases militares extranjeras.



Celebrarán 2da. Bienal de Diseño de La Habana



La 2da. Bienal de Diseño de La Habana dará inicio el próximo lunes 20 de mayo, en la capital cubana, y se extenderá hasta el 16 de junio, con presentaciones en provincias como Santiago de Cuba y Camagüey. Dedicada a los 500 años de la fundación de La Habana, La Bienal abrirá, en el Centro Hispanoamericano de Cultura, con la conferencia Más allá de la forma… la experiencia, a cargo de Gisela Herrero García, directora de la Oficina Nacional de Diseño (Ondi). Otros especialistas cubanos y extranjeros también dictarán conferencias magistrales durante el transcurso del evento. En el contexto de la Bienal, se celebrará el Día del Diseño Italiano, que en esta ocasión estará dedicado al aniversario 500 del fallecimiento de Leonardo Da Vinci. La bienal sesionará en la capital del 20 al 26 de mayo. Del 30 de mayo al 2 de junio estará en Santiago de Cuba, y regresará a la Habana del 4 al 7 de junio, cuando se celebrará el 10mo. Congreso Internacional de Diseño, FORMA 2019. El evento culminará en Camagüey, donde tendrá lugar del 13 al 16 de junio.



