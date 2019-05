Baloncesto argentino: Guzmán no anota y gana, Mencía marca pero pierde

Baloncesto argentino: Guzmn no anota y gana, Menca marca pero pierde

El cubano Karel Guzmán terminó sin puntos en el primer partido de la postemporada de la Liga Nacional de Básquetbol en Argentina, pero consiguió la victoria junto a su equipo Olímpico. Los de La Banda superaron a Obras de visitantes 79-70 jugando en la pista Obras Sanitarias de la Nación.



El choque inició con igualdad en los primeros 10 minutos de juego que cerraron con 18 tantos para cada club. Los visitantes tomaron ventaja en el siguiente cuarto y cerraron la primera mitad del choque 34-29, luego de un parcial de 16-11.



El tercer tramo del encuentro volvió a ser igualado y Olímpico solo consiguió aumentar su renta ganadora un punto tras encestar 24 cartones por 23 sus rivales y un global 58-52. Para el cierre del partido Pedro Barral tomó el mando de Obras y logró 11 puntos, pero no pudo reducir el diferencial conseguido por los visitadores tras cerrar 21-18 para Olímpico.

Guzmán desempeñó su habitual función de hombre de rotación y estuvo en cancha 8 minutos donde no consiguió puntos. Intentó par de tiros al aro que fueron taponados por sus rivales y su mala noche se completa con par de balones perdidos.



El más destacado de Olímpico fue Jeremiah Massey con 15 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, pero el valor colectivo prevaleció sobre la individualidad, porque otros cinco hombres consiguieron al menos 10 unidades. Con 13 concluyeron Emiliano Basabe que sumó seis rebotes, Gelvis Solano y Luis Santos Bonilla ambos con tres rebotes. Jonathan Machuca apuntó 12 unidades e Iván Basualdo consiguió 10 y seis balones recuperados en las tablas, ambos como suplentes.



Barral fue líder de Obras y terminó el encuentro con 17 tantos, cuatro rebotes y cinco asistencias. En el club la anotación estuvo repartida entre casi todos los regulares pues cuatro de ellos, incluido Barral, consiguieron al menos 11 unidades. Alejandro Zurbriggen terminó con 13 y cinco rebotes, Eric Anderson Jr. consiguió un doble-doble de 14 y 10 rebotes y Dionte Dixon logró 11 cartones. El problema del equipo estuvo en sus hombres de rotación, pues la banca solo aportó 13 tantos por 22 sus rivales.



Tras el encuentro Adrián Capelli, entrenador de Olímpico, comentó al poner la serie 1-0 a su favor: “Lo peor que nos puede pasar es confundirnos, porque a nosotros no nos sobra nada y estamos en frente de un gran Obras. Si no entendemos esto, el primer triunfo no sirve de nada. Sabemos además que todos los partidos de playoffs son diferentes, ahora a recuperarnos, mirar el video y sacar conclusiones, trabajar en las correcciones y pensar en el viernes que será una historia distinta.”



El próximo partido será este viernes 17 de mayo nuevamente jugando en el Obras Sanitarias.





Mencía aporta pero pierde Gimnasia



El cubano Yoanki Mencía consiguió seis tantos en el primer juego de la postemporada donde su equipo Gimnasia Comodoro y Rivadavia cedió ante La Unión FSA 72-71. El encuentro tuvo lugar en la pista Socios Fundadores de Gimnasia y se decidió en tiempo agregado.



Los del verde iniciaron con mal paso el choque y en el primer parcial cedieron por 18 puntos, mal comienzo para los dirigidos por Martín Villagrán que cerraron 27-11. Los próximos diez minutos concluyeron igualados a 13 y con el mismo diferencial que en el primer segmento del choque cerró la primera mitad, 40-24.



El tercer parcial fue el resurgir de los locales que solo permitieron cinco puntos a La Unión y anotaron 19, la desventaja se achicó en solo 10 minutos a 2, 45-43. El último cuarto no careció de emoción y a falta de 37 segundos Eloy Camacho consiguió par de tantos para los del gigante del verde, que daba ventaja de uno y ponía contra la pared a La Unión. Con 16 segundos por jugar Jonathan Flowers encestó un tiro libre e igualó el marcador fijando la prórroga.



El tiempo agregado fue como el cuarto anterior, muy peleado, con gran defensa y reñido juego. Los visitantes controlaron ese parcial 8-7 y se llevaron la primera victoria de la serie.

#PlayOffs | Final del partido

Gimnasia cayó por la mínima ante @launiondeformosa 71- 72.



El juego 2 también será de local, el viernes a las 21:30. pic.twitter.com/kQnWnNeNEW — Gimnasia Comodoro (@GyECR) 16 de mayo de 2019

Mencía consiguió seis puntos para Gimnasia y recuperó cinco rebotes en 16:21 minutos de juego. Solo intento tres tiros al aro y los tres los encestó, su única falta fue la pérdida de un balón.



Jonatan Treise comandó al club local con 17 puntos, ocho rebotes y tres asistencias. El apoyo ofensivo lo aportaron Sebastian Vega con 12 puntos y ocho rebotes, Eloy Camacho con un doble-doble en base a una docena de unidades y 10 rebotes, Diego Romero con 11 puntos y cinco asistencias saliendo del banco y Dwight Lewis con 9 tantos.

La Unión tuvo al mejor de la noche con Johanthan Flowers encestando 21 tantos, además de seis rebotes y tres recuperaciones. Jonathan Maldonado anotó 14 puntos y atrapó seis rebotes y Coron Williams fue el otro hombre que terminó el partido con doble dígito en la casilla de anotación con 12.



El próximo partido de la serie será este viernes 17 de mayo nuevamente en el pabellón Socios Fundadores.

