Baloncesto cubano: Sin Liga pero con ventanas mundialistas 2020-06-21 11:23:50 / web@radiorebelde.icrt.cu / Antonio Sevila Hidalgo

La Habana. – “Este año no habrá Liga Superior de Baloncesto”. Así comenzó la charla con la Comisionada Nacional de Baloncesto, Dalia Henry, quien con mucha disposición accedió a una entrevista con Radio Rebelde. Más allá del desaire que pueda causar suspender el evento principal del deporte, la comisionada abordó temas de mucho interés para los seguidores de la disciplina en Cuba. Desde la continuidad de las ventanas mundialistas este año, el 3x3, hasta el trabajo que se realiza para desarrollar a nuevos talentos en Argentina.

¿Habrá Liga Superior de Baloncesto de algún sexo este año?



Es preciso señalar que la Liga Superior de Baloncesto (LSB) comenzaba en años anteriores en el mes de febrero, pero por motivo de las ventanas mundialistas que tuvimos el año pasado y este, se decidió iniciar la liga después de finalizadas las ventanas, es por ello que estaba programada para el mes de marzo.



Este año no habrá LSB por una orientación del organismo (INDER). La cancelación del torneo es debido a todo este proceso que hemos tenido de la pandemia y además por los reajustes que ha tenido que hacer y tiene que hacer el organismo, para garantizar la preparación con vistas a los Juegos Olímpicos. Al posponerse estos para el 2021 se han tenido que hacer algunas modificaciones en la programación y los planes competitivos a nivel nacional e internacional.



¿Qué medidas tomaran las comisiones provinciales para continuar con el trabajo de los equipos?



En todo el país las comisiones provinciales tienen un plan de competencias que consiste en sus eventos provinciales y municipales. Estamos evaluando con las provincias cómo pueden insertarse en la tercera etapa del regreso a la normalidad en el país los eventos provinciales que estaban programados.



A su retorno del Congreso Mundial China 2019 comentó en una entrevista que había adquirido conocimientos sobre cómo mejorar las captaciones y el trabajo en la base. ¿Se plantea una nueva estrategia para el trabajo en la base y las captaciones? ¿Cambiará con respecto a años anteriores?



Como primera estrategia para desarrollar y aumentar el trabajo de base y que los atletas lleguen a las selecciones nacionales con menos deficiencias técnicas, nos hemos trazado algunas tareas como la capacitación de nuestros entrenadores de base y del alto rendimiento. Es uno de los primeros propósitos que estamos logrando cumplimentar.



En este periodo de la pandemia hemos desarrollado de una manera más directa la capacitación de los entrenadores. Hemos recibido un grupo de conferencias y charlas enviadas por FIBA América, impartidas por un grupo de entrenadores del continente y se la estamos enviando a todos los comisionados provinciales para que llegue a los entrenadores. También estamos enviando un grupo de documentos y comentarios de nuestros entrenadores de las selecciones nacionales, para que llegue a los entrenadores de provincia.



En las competencias nacionales, tanto escolares como juveniles, siempre tenemos la participación de nuestros entrenadores nacionales y también participan los miembros de la comisión nacional. El objetivo de la participación de nuestros entrenadores y metodólogos no es solo como jefes técnicos del evento, también dan seguimiento a los que consideramos atletas reservas y atletas de perspectiva.



En el trabajo que realizamos con los atletas de perspectiva, el año pasado hicimos un campamento de verano donde participaron los mejores talentos del baloncesto masculino, ese campamento fue impartido por el colectivo nacional masculino. En el mes de diciembre se efectúa la Copa Cerro Pelado e invitamos a los atletas de provincia, a su vez estamos controlando, evaluando y analizando todos los posibles atletas a integrar la selección nacional. En las visitas que efectuamos a las provincias encaminamos el trabajo hacia la revisión de planes de entrenamientos individuales y realizamos observaciones a los entrenadores, para que puedan pulir las deficiencias y elevar su nivel técnico.

El año pasado en un viaje de trabajo a Camagüey pude ver que se terminaba la academia de baloncesto provincial, ¿será extensivo esto a todo el país o por iniciativa de las direcciones provinciales?



Contamos en casi todo el país con academias, fue un proyecto orientado y aprobado por el INDER, en el cual tenemos un grupo de atletas en ambos sexos de una categoría que oscilan de 18 a 23 años. Todavía existen algunas provincias que no cuentan con una academia, son los casos de Guantánamo, Holguín, Granma y Matanzas, el resto del país tiene. Estas se forman por 12 atletas de cada sexo y un colectivo técnico de dos entrenadores en ambos sexos.



Sobre el baloncesto 3x3, ¿hay algún evento programado este año a nivel nacional?



Sobre el baloncesto 3x3 podemos decir que se han dado pasos satisfactorios. Se ha logrado un grupo de eventos a nivel provincial, se han efectuado algunas paradas, el año pasado tuvo lugar el Campeonato Nacional, ya aparece en el calendario del país el evento 3x3 y este año está en el calendario el Campeonato Nacional con una final a efectuarse en el mes de diciembre.



En los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Colombia asistimos con una representación del sexo femenino y estamos en este momento acreditando todos los eventos que se han efectuado en el país. Tenemos una Copa Pioneril en la categoría 11-12 años y queremos hacerlo extensivo, pero esto requiere tiempo y es un proceso de paso a paso. Se está trabajando e incorporando un grupo de herramientas con el objetivo de clasificar a los juegos centroamericanos en ambos sexos.



La clasificación del 3x3 a todos estos eventos es a través de un ranking, en el que se incluyen todos los eventos nacionales e internacionales donde participan las selecciones y todos deben subirse a una plataforma que va otorgando los lugares.



¿Se prevé la participación en las categorías inferiores en eventos internacionales? Me refiero a la modalidad convencional 5x5.



La participación en las categorías inferiores a nivel internacional es uno de los proyectos que se ha trazado la federación en este ciclo que recién finaliza y el comienzo de uno nuevo. Cuba hace aproximadamente 20 años que no participa en un evento de este tipo del sexo masculino.



La prioridad son las selecciones nacionales de mayores, donde cada día se requiere de un mayor presupuesto, sin embargo, estamos planificando para buscar una participación internacional en estas categorías. Si no se puede cumplimentar la participación en el 5x5, debemos tener una en el 3x3.



Este es el eslabón principal para elevar los resultados, porque llegan a nuestras selecciones nacionales atletas que no han tenido una participación o desarrollo en eventos internacionales y su primer compromiso internacional lo tienen cuando llegan a la selección. Pienso que la preparación competitiva y la experiencia que deben adquirir estos muchachos desde edades tempranas, es lo que les ayudará a tener un mayor rendimiento.



¿La Federación Internacional de Baloncesto, FIBA, ha dado alguna indicación sobre la continuación de las ventanas mundialistas?



La FIBA ha dado la orientación de que se retoman las ventanas mundialistas en el mes de noviembre y comenzamos jugando con Canadá el 26 y el 29 lo haremos ante República Dominicana. A partir del 1 de octubre se indicarán algunos cambios en cuanto a las regulaciones y el reglamento de FIBA América.



¿Cómo se encuentran los atletas de la preselección nacional en este tiempo de COVID-19?



Todos los atletas de nuestra selección nacional se encuentran en perfecto estado haciendo ejercicios en casa orientados por sus entrenadores y medicina deportiva. Por parte de la comisión nacional les hacemos llamadas para saber cómo están de salud, si se mantienen ejercitando su cuerpo, que creo que es una de las tareas fundamentales que deben hacer en esta situación.



Recientemente llegó Karel Guzmán a Cuba y se encuentra cumpliendo el protocolo de la cuarentena, también están en sus hogares Pedro Bombino y Yoanki Mensia, que ya pasaron por el proceso de aislamiento y se encuentran en buen estado mental y de salud.



¿Seguirá el equipo masculino bajo las órdenes del profesor José “Pepe” Ramírez?



Cada cambio técnico que se efectúa se debe hacer con un análisis bien profundo, se debe contemplar en el periodo en que nos encontramos y debe ser en el comienzo o final de un ciclo olímpico. En estos momentos no pensamos hacer ningún cambio de entrenadores y sobre todo porque estamos en la etapa de las ventanas. Tenemos objetivos muy reales de clasificar en las ventanas y nos está abriendo un paso más en el área.



Tuvimos un paso avanzado en el sexo masculino con el tercer lugar en los juegos Centroamericanos de Barranquilla y el primer lugar en el torneo de Belice que nos otorgó el pase a las ventanas. Considero que siempre debe existir un cambio, pero en estos momentos el objetivo es clasificar en el primer grupo de las ventanas y luego evaluaremos lo que queremos seguir logrando en el baloncesto masculino.



¿Hay posibilidades de algún nuevo contrato para los atletas cubanos?



Siempre hay posibilidad de nuevos contratos para algunos atletas, esa es una de las tareas que la Federación ha querido lograr. Deseamos incorporar, no como contrato sino como beca, a jugadores jóvenes entre 16 y 17 años que son talentos y queremos ver cómo los insertamos en la Liga de Desarrollo en Argentina.



¿Por qué en Argentina? Porque consideramos que el baloncesto de Argentina para estas edades pequeñas es más formativo y nos da la posibilidad de desarrollarlos mejor. Por esta misma etapa pasaron Justiz y Karel, comenzaron por aquí y fueron dando pasos agigantados y ahora están jugando en una liga superior. Esas son las proyecciones, ver cómo podemos insertar un grupo de atletas en esas ligas y el objetivo fundamental es tratar de que sean las ligas más fuertes, como las europeas que el nivel es mayor. Con la excepción de Justiz y Jasiel podemos seguir evaluando a otros atletas y buscar la manera de incorporarlos. Las ligas foráneas nos pueden elevar el nivel técnico de los atletas y el nivel competitivo.



¿Cómo evoluciona Javier Justiz luego de su operación en la rodilla?



Justiz se encuentra muy bien, ha tenido una recuperación satisfactoria, ya se está realizando su tratamiento y recuperación en el gimnasio. No presenta ningún dolor y la rodilla no se le ha inflamado lo cual quiere decir que todo marcha bien. Esperamos que en noviembre pueda participar en la ventana, puede ser que no esté en las mejores condiciones por el tiempo que lleva alejado de las canchas, pero siempre su presencia sería fundamental para nuestro equipo.



Para finalizar, sobre los que compiten fuera de manera independiente, ¿se piensa incorporar a algún jugador a la selección nacional, como los casos de Reynaldo García o Howard Sant-Ross?



Nuestra meta fundamental es ganar, pero también es representar dignamente a nuestro país sin perder nuestros principios. Hemos estado en contacto con algunos jugadores que juegan independiente para saber el interés que tienen de representar a su país. Algunos no están interesados, hay otros que sí, pero debemos seguir los protocolos y las orientaciones de nuestras autoridades. Hemos conversado con ellos y estamos evaluando en estos momentos la posibilidad de uno, dos o tres jugadores que se puedan insertar en nuestras filas para representar a Cuba.



Pienso que es un aspecto muy positivo, que nos ayudaría a elevar nuestro nivel competitivo y así podernos enfrentar a equipos de mayor nivel.