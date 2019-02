Baloncesto masculino cubano por volver a los 16 mejores del continente

El Centro Cívico de la Ciudad de Belice será una de las sedes de los torneos Pre-Clasificatorios a la FIBA AmeriCup 2021, que tendrá la participación de las selecciones nacionales de Antigua, Bahamas, Belice y Cuba, mientras en el Coliseo Cubierto San Antonio en Tunja, la Selección Nacional de Colombia recibirá la visita de Paraguay, Guyana, Bolivia.



Calendario de los Pre-Clasificatorios a la FIBA AmeriCup 2021:



22 de febrero

17:30 - Paraguay vs Guyana

18:00 - Bahamas vs Cuba

20:00 - Colombia vs Bolivia

20:30 - Belice vs Antigua



23 de febrero

16:30 - Bolivia vs Paraguay

18:00 - Antigua vs Bahamas

19:00 - Guyana vs Colombia

20:30 - Cuba vs Belice



24 de febrero

16:30 - Guyana vs Bolivia

18:00 - Cuba vs Antigua

19:00 - Colombia vs Paraguay

20:30 - Belice vs Bahamas



Los dos mejores equipos de cada torneo se unirán a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Islas Vírgenes, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela en los Clasificatorios de América 2021.

Del Autor