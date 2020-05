🎧 En Banes: Una cuarentena por la vida

Parece muy simple, pero si algo impresiona especialmente, cada vez que llegamos a una zona en cuarentena, son las cintas plásticas de color rojo y blanco identificativo de hechos extraordinarios. Son el símbolo exacto de imprescindible y riguroso control.

Y las cintas plásticas están en Banes, hace casi dos meses. Téngase en cuenta que el primer cubano contagiado de esta provincia fue un banense, a mediados de marzo, y las cintas, que indican el cierre total por cuarentena, están en el mismísimo centro de la ciudad, en un cuadrante que tiene dentro las avenidas principales, igual que edificaciones y centros, o sea, la cima económica, política, social, y de servicios de la ciudad y el municipio.

Pero en exacto honor a lo justo, el Consejo de Defensa Municipal de Banes lo está haciendo muy bien, “de ahí no sale ni entra nadie, porque hasta el pan se lo llevan a la puerta a todos los residentes en la zona de cuarentena”.

Ese positivo criterio popular se dice fácil y rápido, pero lleva horas, que ya suman meses, para unos cuantos coterráneos, quienes no las escatiman por el bien de sus hermanos, empezando por la Presidenta del CDM, Yamile Carrera, y aunque me asegura, y me vuelve a asegurar, lo contrario, sus ojos enrojecidos delatan una alta deuda con el descanso.

Resulta estimulante escuchar su satisfacción por el resultado del trabajo en equipo, “como traje a la medida de los banenses”, y aunque no todo es perfecto, asegura que muy pronto la cinta plástica será solo un recuerdo triste, y el símbolo de un combate, y de una nueva experiencia en el andar revolucionario de su humilde pueblo.

Esas optimistas palabras emitidas por la máxima autoridad en Banes me llevan al seguro pensamiento de que las próximas entrevistas, en mi próximo, y ojalá cercano, viaje a Banes, serán con quienes ahora no les puedo llegar, porque el respeto a las cintas plásticas y lo que ellas indican, me lo impiden.

El momento feliz está cerca, si todos, pensando “en positivo”, ponen su esfuerzo, y su aporte, para que no aparezcan complicaciones, y el azote feroz de la COVID-19, vaya quedando solo, como un triste recuerdo.

Pero, cuidado.

Una recaída en Banes sería fatal. Que no ocurra, depende de todos allí.

