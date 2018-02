Barquisimeto acogerá Serie del Caribe de Béisbol 2019





Medios de prensa de Venezuela destacan la respuesta del manager cubano Carlos Martí a la pregunta sobre si Cuba se mantendrá en la Serie del Caribe de Béisbol.



"La estancia no depende solamente de Cuba, depende más de la Confederación que es la que debe permitir que nosotros sigamos en el evento, pero nosotros no tenemos conocimiento del tema", apuntó Carlos Martí en conferencia de prensa.



Hace unas semanas, el comisionado de béisbol del Caribe, el dominicano Juan Francisco Puello recordó que Cuba participó en las últimas tres ediciones "como invitado", pero no forma parte de la Confederación "y no seguirá participando, a menos que su liga sea profesional", como el resto.



Igualmente la prensa ratifica que Venezuela se mantiene como la sede del próximo año.



El presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Juan José Ávila, declaró desde México que la Confederación del Caribe reafirmó a Barquisimeto como la sede de la Serie del Caribe para la edición del 2019.



Previo al clásico de febrero, los directivos de las distintas ligas se reunieron en la convención que realizan cada año, en la que se definió el futuro de Lara para albergar el evento.



“La confederación sostuvo su elección de mantener a Barquisimeto como la ciudad para llevar a cabo la Serie del Caribe”, indicó el presidente de la LVBP.



Originalmente, el Antonio Herrera Gutiérrez fue el estadio seleccionado para llevar la Serie del Caribe de este año, pero tras presentar distintos problemas en el seno de la convención, se tomó la decisión de que Guadalajara fuera la sede del evento.



Hubo preocupación. Antes de viajar a suelo azteca, el presidente del circuito criollo afirmó que el comité organizador se mostraba preocupado por no tener certeza de lo que podía suceder.



“Yo me comuniqué con el comité organizador, el cual dirige Humberto Oropeza de Cardenales de Lara”, explicó Ávila previo a la convención. “Hubo conversaciones muy buenas con la nueva administración de la Gobernación del estado Lara, pero que no hubo un pronunciamiento oficial. Eso es indispensable para nosotros, ya que para llevar a cabo este evento se necesita contar con buenas condiciones económicas”.

