Barranquilla: Un reto difícil, pero posible para Cuba





El movimiento deportivo cubano, tiene ante sí un gran reto para este año retener el primer lugar del medallero general por naciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se desarrollaran en Barranquilla, Colombia.



La tarea parece posible, pero sin dudas será muy difícil, y no solo por el creciente desarrollo mostrado en los últimos años por naciones como Colombia y México, también influirá la calidad actual del deporte cubano.



Debemos tener claro que la isla no es la súper potencia que fue hasta el primer lustro de este siglo y esto lo evidencia una simple mirada a las tres últimas participaciones cubanas en estos eventos.







En Maracaibo 1998, la delegación de la Mayor de las Antillas, sumó 191 títulos y 333 preseas en total, en Cartagena de Indias 2006, la combinación fue de 138 y 285 y en Veracruz 2014 la cosecha dejó 123 coronas y un total de 254 metales en total, los números hablan por sí solos.



No creo que la tendencia decreciente de las delegaciones cubanas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe se revierta en la fiesta barranquillera, donde llegará en una clara desventaja pues solo participara en 393 de las 470 pruebas, convocadas por los organizadores.



Estas ausencias en la disputa de 77 juegos de medallas, exigirá de una elevada eficiencia de los deportistas cubanos, es decir el margen de errores debe ser reducido al máximo, para garantizar el objetivo principal: dominar los juegos, algo que repito es posible.







Este objetivo demanda sin dudas una minuciosa preparación, tal vez la más completa de los últimos años, lo que sin dudas será un gran reto para directivos, entrenadores y deportistas.



Hay quienes se atreven desde ya a dar algún que otro pronóstico en cuanto a la cantidad de títulos que podría alcanzar Cuba , en los Juegos Centroamericanos y del Caribe , pero yo por el momento solo estoy seguro de la clara opción de alcanzar el primer lugar, algo difícil pero no imposible.



El pronóstico no puede basarse solo en la historia, el presente nos obliga a un análisis más detallado, basado en los resultados que vayan dejando en el camino los resultados de la preparación por eso les propongo volvernos a encontrar más adelante.



Del Autor