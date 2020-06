🎧 BATOS comenzará venta Online de artículos deportivos

Fotos del autor.



La Habana-. Uno de los reclamos de la población ha sido poder adquirir artículos deportivos alegóricos con las selecciones de su simpatía. Es por esto que la Industria Deportiva BATOS incrementa sus producciones con el fin de que las personas puedan acceder a los mismos.



Este lunes comenzará la venta Online de nueve productos confeccionados en nuestro país ¿Cómo las personas lo podrán adquirir? ¿Qué se ofertará y a qué precio? Para responder dichas interrogantes conversamos con el Director de BATOS, Andrés Alberdi.



La responsabilidad de confeccionar el producto es de la Industria Deportiva y la venta está a cargo de la Empresa Comercializadora, Importadora-Exportadora de la Industria Ligera (ENCOMIL). Las compras en este primer momento solo se realizarán desde el exterior con tarjetas VISA y MASTERCARD.



Es decir, una persona puede pagar con la moneda USD desde otro país y decide a quién se le entrega aquí en Cuba.



Alberdi comentó que entre los artículos que se venderán están las camisas que se utilizarán en la próxima campaña beisbolera, ya sea las de visitador como las de home club.

La compra virtual será a través de la página www.lotengo.co a partir de este lunes 29 de junio.

Andrés Alberdi señaló que la Industria Deportiva BATOS está en condiciones de satisfacer las demandas.





Por el momento no se venderán gorras, que sin dudas es uno de los artículos más demandados.

El Director de la Industria Deportiva BATOS manifestó que están en condiciones de personalizar las camisas de béisbol. “Si nos piden colocarle el apellido o el nombre se lo hacemos también, lo que tendría un costo adicional y demoraría un poco más”.



Uno de los grandes reclamos de los seguidores de nuestro pasatiempo nacional es tener una tienda que venda estos artículos deportivos a precios módicos.

Aunque este es un primer intento de acercar los artículos deportivos a una parte del público, esperemos que los residentes en Cuba puedan adquirirlos a través de los mecanismos nacionales que se utilizan para las compras virtuales.



Se comenzará a ofertar desde este lunes artículos deportivos de manera Online a través de la página www.lotengo.co









Yusnier Cuba

28.06.2020 - 10:03 am

Por qué el resto de los aficionados no podemos comprar.Todos no tenemos familia en el extranjero ni dólares.Yo se q hace faltan los dólares pero caballeros y los q estamos en Cuba que? También queremos esas camisetas

Aime medina Cuba

28.06.2020 - 8:35 am

Se puede comprar desde USA y mandarlo a la Habana

Jorge armando herrera Cuba

27.06.2020 - 10:47 pm

Como siempre ocurre en nuestro pais los que vivimos .trabajamos y sufrimos el día a día no tenemos derecho pues la moneda que nos paga el estado cubano solo sirve para sacar la miseria de la bodega y coger la guagua para ir a trabajar por un miserable salario

Enday Cuba

27.06.2020 - 9:50 pm

Amigos la iniciativa esta buena pero les digo algo esos uniformes siguen feiiisimos quien va a pagar por semejante diseño por dios

glg cuba

27.06.2020 - 8:55 pm

es verdad que es una falta de respeto al aficionado , es mejor que ni las vendan además los precios y de seguro son de mala calidad

glg cuba

27.06.2020 - 8:54 pm

Ed. Cuba

27.06.2020 - 7:24 pm

Espero un comentario atinado de Pavel Otero en las noticias. Considero otro error de esos que se corrigen en el camino, al final ya nos estamos adaptando a convivir con estas" malas" decisiones. En lo personal no tengo familia en el extranjero ni cuenta en USD.

Alain Cuba

27.06.2020 - 5:40 pm

Que triste!. La marca batos la tienen tatuada EN EL ROSTRO. ¿Por qué el beneficio del cubano de a pie debe ir primero al exterior para después llegar a su país?

Lesvy Pérez Cuba

27.06.2020 - 2:10 pm

Se podrá contar con todas las tallas en el caso de las camisas. Y podrían subir las fotos de los pullover

Alexi cuba

27.06.2020 - 2:06 pm

Es la mayor falta de respeto para el aficionado de béisbol creo que no estan pensando como país creo que el nivel de tolerancia se fue con el polvo del sahara para el norte porque resulta que todo tiene que ser en USD si a ninguno cubano que yo sepa le pagan en USD y los cientos de fanáticos que havemos al béisbol cuando podremos tener una camisa por sitar un ejemplo por favor piensen no como país si no como seres humanos eso es una falta de respeto total para el pueblo

Gelson Cuba

27.06.2020 - 2:04 pm

Creo que debería ser o en C. U. P o en C. U. C, eso es producto nacional de nuestra Serie Nacional de Béisbol, creo que hay que analizar y recordar que no todos los cubanos tenemos la posibilidad de hacer ese tipo de compras

Leuvys Cuba

27.06.2020 - 1:55 pm

la pregunta del siglo, podrà algùn cubano de los que viven en Cuba, de esos que no tienen parientes fuera de la isla usar un t-shirt de su equipo alguna vez?! porque la ùltima vez que me fijè, AÙN PAGAN EN CUP, NO EN USD.

Dusniel 🇨🇺

27.06.2020 - 1:04 pm

Se puede de España también

Leodel Cuba

27.06.2020 - 12:14 pm

Muy buena idea . Hace tiempo estábamos esperando este momento. Será un éxito más para nuestro Deporte. Necesito saber dónde se encontra ubicada la tienda donde se van a vender todas estas cosas .

Rene Cuba

27.06.2020 - 11:28 am

Como es posible promocionar una falta de respeto cómo esta como beneficio para la afición cubana

Karel Ruano Gonzalez Cuba

27.06.2020 - 10:29 am

Creo que la idea es lo que hace tiempo esperábamos, una sugerencia que les hago es que permitan que las provincias presenten sus propios diseños e ideas aunque sean ustedes quienes lo lleven a cabo, por ejemplo aquí en Santiago de cuba hay un compañero que tiene muy buenas ideas creo que deberían revisarlo, se llama Dietmar, él ha hecho varias publicaciones en facebook. Por lo demás la idea es genial

Reinaldo Hernández Gonzál Cuba

27.06.2020 - 9:25 am

Primero que todo por que siempre hay que pensar en la divisa y que todo tiene que ser online...creo que es imposible que la industria deportiva no pueda vender los artículos en cup...hay que pedirle permiso a alguien más para ese tramite??? La siguiente pregunta es cuando harán las tiendas para el público y cuanto durará esta opción por que empezamos bien y no sabemos n como termina.

José Barreras EU

27.06.2020 - 8:55 am

Seria muy bueno hacer tallas pequeñas para niños. Como la talla 10,12 ,14 y 16 . Poder ponerle el nombre del niño y el número en las camisas . A mi me gusta mucho la idea ,se veria muy bonito en los estadios. Pensar en un futuro venderlos en la entrada de los juegos . Hace falta las imágenes de como se ven las camisas y pullover por provincias . Yo pienso comprarle a mi familia completa . Que tengan exitos

Walfrido Cuba

27.06.2020 - 8:49 am

Porque el cubano el verdadero fanático no puede acceder a esos artículo x favor dejen la falta de respeto aquí esta el verdadero fanático x favor

José Barreras EU

27.06.2020 - 8:47 am

¿Se podrá comprar desde miami y entregarlo en pinar del rio

Guillermo Cortés Cuba

27.06.2020 - 8:41 am

Esto es una total falta de respeto a la afición y al pueblo en general. Es un acto en el que se demuestra la incapacidad de los dirigentes del deporte en este país. Venimos solicitando esto hace mucho tiempo y ahora cuando se deciden le dan un tratamiento muy alejado de la realidad cubana.

José Barreras EU

27.06.2020 - 8:41 am

Elalmirante Cuba

27.06.2020 - 7:17 am

Parece que los ciudadanos de este país viven en el exterior.todo se hace para la venta en usd es lo común hoy en el comercio.recargas.tiendas usd.ahora artículos deportivos.

Gabriel Cuba

27.06.2020 - 1:56 am

Me parece más que injusto y falta de respeto vender algo tan pedido por los cubanos de a pie a través de Visa y Mastercard, en serio sin palabras a quien se le ocurrió semejante

Roberto Cuba

27.06.2020 - 1:51 am

K tiempo se demora en traerlo hasta granma

Alex Cuba

27.06.2020 - 1:14 am

Esto es la falta de respeto mas grande ahora mismo, como algo que se confecciona en Cuba en industria local y es para el pueblo, como que se puede adquirir con máster card y visa? Ustedes ya se han vuelto locos o están desesperados por qué entre divisa a Cuba, pero no así, esto es el colmo, sigan perdiendo gente, sigan decepcionando al pueblo, Todo eso no traerá buenos resultados solo un país más molesto y más indignado, esto es una desgracia!!!

Yahoo Cuba

26.06.2020 - 11:21 pm

Esto ya es mucho para mi corazón y el d todos los cubanos...es una falta d respeto este artículo desde el mismo anuncio (un reclamo de la poblacion).Que cubano tiene tarjeta de crédito VISA o Master Card,no q hay q sustituir las importaciones.Pq tengo que llorar una camiseta de mi equipo,cubano de mi provincia que quiero hace años a alguien en el extranjero.

Robert Benítez Núñez Cuba

26.06.2020 - 10:56 pm

Cuando comenzarán a confeccionar ropas para los demás deportes del movimiento deportivo revolucionario.

Osniel Cuba

26.06.2020 - 10:51 pm

Y sera en toda cuba por ejemplo yo q soy de ciego como me lo harían llegar

Salazar Cuba

26.06.2020 - 10:13 pm

El contrato entre inder y la industria establece este derecho? Cuándo habla de poner nombre se refiere al de los peloteros? Ellos aceptaron? Recibirán algo a cambio?