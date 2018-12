Béisbol cubano en 2018: entre sinsabores y buenas noticias





El 2018 cierra para el béisbol cubano con discretos resultados en las competencias internacionales, pero con la buena nueva del acuerdo firmado por la federación cubana, y las Grandes Ligas, que permitirá que peloteros cubanos puedan ser contratados por cualquiera de los 30 equipos de la MLB.



El convenio, materializado después de tres años de negociación, asegura una relación de colaboración, estable y no politizada entre la MLB y la FCB, y en términos generales, sus cláusulas son similares a las establecidas con las ligas profesionales de Japón, Korea y Taipei de China.



Con aplicación práctica a partir de su firma, la cual aconteció el 19 de diciembre pasado, el convenio establece que los jugadores cubanos podrán desempeñarse en la liga profesional estadounidense sin perder su residencia en Cuba, ni su vínculo con el béisbol nacional.



Fuera de esta buena noticia, que llegó con los compases finales del año, el resto de la temporada transcurrió con discretos resultados internacionales, entre los que resalta negativamente el segundo lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cediendo la hegemonía regional que databa de 1986.



El seleccionado antillano cayó de manera consecutiva ante Puerto Rico y Venezuela y esos dos reveses, en un torneo que se jugó bajo el sistema de todos vs todos, le costó el poder ganar la esperada medalla de oro en esa disciplina.







Este propio equipo, que asistió a la cita de Barranquilla, estuvo presente en el VII tope bilateral con los universitarios de Estados Unidos, el cual favoreció por cuarto año consecutivo a los norteños.



Esta vez se disputaron cuatro desafíos y el cuadro local, dirigido por el veterano Carlos Martí, solo pudo ganar el choque del adiós.



En la categoría de mayores, 2018 marcó el regreso de Cuba al torneo beisbolero de Harlem, Holanda, donde el deporte nacional no era invitado desde 2012.



El retorno no fue feliz, pues el plantel conducido por Víctor Figueroa, quedó fuera del podio con apenas dos victorias y cinco derrotas, que los ubicaron en un indeseado cuarto lugar.



En las otras categorías de edades, lo más destacado corrió a cargo del Sub 12 años que se ubicó tercero en el Campeonato Panamericano celebrado en Aguas Calientes, México, logrando su clasificación para el Mundial de 2019.



Por su parte, en el Sub 15 se avanzó a la Súper Ronda final, pero en esa instancia no se pudo llegar al podio, y se quedó en quinto lugar.



Algo peor sucedió con la categoría juvenil o Sub 18, que resultó eliminada en la fase de grupos del torneo continental por los equipos de Colombia y Venezuela, quedando fuera del certamen del orbe de 2019.







Con relación a la rama femenina, Cuba estuvo presente en la Copa del Mundo en la Florida, Estados Unidos, y aunque las muchachas no avanzaron a la hexagonal final, mantuvieron el octavo lugar de la cita precedente.



Cerramos este repaso a la actuación cubana fuera de fronteras con la participación del campeón cubano, Alazanes de Granma en la 60 Serie del Caribe, a nuestro juicio lo más sobresaliente del deporte nacional en los últimos doce meses.



Los granmenses se convirtieron en el primer equipo cubano en repetir su presencia en el Clásico del Caribe y como en 2017 resultaron eliminados en la fase semifinal.



Los discípulos de Carlos Martí ganaron tres juegos y perdieron uno en la fase clasificatoria. En la jornada inaugural vencieron al venezolano Caribes de Anzoátegui 6x4 con triunfo del estelar Lázaro Blanco, a Tomateros de Culiacán de México 5x4 con Alain Sánchez en el montículo, y a Criollos de Caguas de Puerto Rico 6x3 con el zurdo Leandro Martínez.



El gran verdugo de Cuba en este evento resultó las Águilas Cibaeñas de Republica Dominicana que superaron dos veces al cuadro cubano.



En la ronda preliminar, los de quisqueya ganaron 7x1 con revés del lanzador refuerzo de los Alazanes, el pinareño Vladimir Bañoz, y en el cruce de semifinales volvieron a imponerse los dominicanos 7x4 con fracaso del relevista Miguel Lahera.







A la final fueron, Águilas Cibaeñas ante Criollos de Caguas, que por segundo año consecutivo se clasificaron para la final y retuvieron la corona.



Por otra parte, en los últimos doce meses hubo un ligero incremento en el tema de las contrataciones de atletas, con la entrada de Frederich Cepeda a la liga de verano de México, y la reciente de Maykel Cáceres a la pelota profesional de Nicaragua.



Entre tanto, se mantuvieron los vínculos con la liga profesional japonesa, la Canam e Intercounty en Canadá, y la liga italiana de béisbol.



Cierra el 2018 para el deporte nacional en Cuba con discretos resultados a nivel internacional y con la perspectiva de un 2019 que nos reserva compromisos aún mayores.



Comenzando el año, en el mes de febrero, tendremos la participación del campeón nacional en la Serie del Caribe en Barquisimeto, Venezuela. En julio se disputarán los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, donde Cuba no gana desde 2007, y para cerrar en noviembre, la II edición del Premier 12, que se convertirá en la primera oportunidad de clasificar a Tokio 2020.

