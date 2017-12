Béisbol cubano: Buen fin de año y prometedor comienzo del próximo (+Audio)





La LVII Serie Nacional de Béisbol está por terminar su calendario regular y parecería que todo está decidido para los play off de semifinales, pero no, de eso nada. Dijimos antes de comenzar la segunda fase que lo mejor estaba por venir y la campaña ha cumplido con esa aseveración y podemos perfectamente, repetir esa idea.



Y no hablamos a sabiendas de la altísima tensión que generan esas contiendas cortas, para definir los dos que discutirán el título nacional; lo decimos porque no está determinado el primer lugar de esta fase entre Matanzas y Las Tunas, y por ende, los rivales que se enfrentarán por el cruce del líder con el cuarto lugar y segundo con tercero.



La historia de nuestras temporadas demuestra, que no se puede asegurar nada. Por ejemplo, cuando clasificaban ocho equipos para el segundo segmento, más de una vez, el último enrolado, después, logró imponerse; por lo tanto, con mucha más razón, ahora el que concluya cuarto, pudiera al final ser el campeón.

Es decir, Matanzas y Las Tunas parecen por mucho los equipos más indicados para discutir el campeonato cubano; no obstante, pudiera faltar uno de ellos o los dos en el match final.



En otras palabras, con toda certeza y sin temor a sufrir una decepción, podemos sentenciar que la fiesta beisbolera continúa; por ende, repetimos que lo mejor de la temporada cubana está por llegar, para saber qué provincia, bien reforzada, exhibirá su nombre en la Serie del Caribe del 2018.



Escuche el comentario en audio:

