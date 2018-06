Béisbol por reinar en Barranquilla y Harlem



La Habana, Cuba.- Las dos selecciones que representarán a Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla y en el Torneo de Harlem, fueron dadas a conocer este viernes en el parque Latinoamericano de esta capital y ambas tienen el compromiso de conseguir el primer lugar.



Carlos Martí, quien comandará la escuadra a la cita centrocaribeña, y Víctor Figueroa, al mando del grupo que estará en Holanda, explicaron a la prensa el por qué de la conformación de cada uno de estos conjuntos.



En el caso de los que asistirán al viejo continente, Figueroa expresó que hasta el momento tienen 21 nombres y que en los próximos días se les sumarán otros dos atletas, en los que van a llamar al menos otro lanzador. Los que aun aspiran a integrar la nómina a Harlem son el receptor Yendri Téllez, el jugador de cuadro Ricardo Ramos y los serpentineros Yosbel Zulueta, Misael Villa, Frank Luís Medina, Armando Dueñas y Yosimar Cousin.



Acerca de quien pudiera asumir la responsabilidad de jugar la tercera base, teniendo en cuenta que no hay ninguno que sea natural de la posición, el director matancero señaló: “Tenemos varios que sin ser habituales de la posición pueden desempeñarse en la misma. Inicialmente pensamos colocar a Orlando Acebey, pero tanto Jorge Alomá como Dainier Gálvez pueden jugar la tercera”.



Con respecto a los dos casos, más solicitados por la afición Jeferson Delgado y Denis Laza y que no aparecen en ninguno de los equipos el Jefe Técnico del Béisbol en Cuba Leonardo Goire manifestó: “Estos casos se analizaron minuciosamente. Jerfeson no bateo con corredores en posición anotadora, solo cuatro extrabases conectó, todos dobles y además tuvo problemas a la defensa, especialmente en momentos cruciales del juego. Laza, por su parte, presentó problemas en la potencia de su brazo de tirar y consideramos que como solo puede jugar el jardín izquierdo, llevar a otros que lo superaron como Ariel Sánchez, Jorge Jhonson y Robert Luís Delgado”.



Equipo Cuba a Barranquilla



RECEPTORES: Yosvany Alarcón Tardío, Yulexis la Rosa Águila y Frank Camilo Morejón.



JUGADORES DE CUADRO: Guillermo Avilés Difurnot, Yordanis Samón, Carlos Benítez Pérez, Juan C. Torriente Núñez, Yordan Manduley, Raúl González Isidoria, Alexander Ayala García y Yurisbel Gracial.



JARDINEROS: Frederich Cepeda Cruz, Roel Santos Martínez, Yoelkis Céspedes Maceo.



LANZADORES: Freddy Asiel Álvarez, Alain Sánchez Machado, Yoanni Yera Montalvo, Yariel Rodríguez Yordi, Vladimir García Escalante, Lázaro Blanco Matos, Bladimir Baños Chacón, Ulfrido García Andújar, Erlis Casanova Callaba, Raidel Martínez Pérez.



AUXILIARES: Ramón Rodríguez y Mario Jorge Vega.



PREPARADOR FÍSICO: Leonardo Goire.



ENTRENADORES DE PITCHEO: José Elósegui y Ciro Silvino Licea.



Equipo al Torneo de Haarlem



RECEPTORES: Franklin Aballe Sánchez, Andy Cosme Oliva.



JUGADORES DE CUADRO: Yasiel Santoya Zulueta, Sergio Barthelemy, Lázaro Cedeño, Aníbal Medina Pérez, Dainier Gálvez Guerra, Orlando Acebey Gutiérrez, Jorge Alomá Herrera.



JARDINEROS: Ariel Sánchez Sánchez, Jorge A. Yhonson Dixon, Robert Luis Delgado Bueno y Eduardo Blanco.



LANZADORES: Yosvany Torres, José Ángel García, Roy Hernández Cruz, Dachel Duquesne Cantero, Carlos Font Mustelier, Yudiel Rodríguez León, Alejandro Meneses Abelleira, y Leandro Martínez.



AUXILIARES: Juan Manrique y Rafael Muñoz que asumirá la función de preparador físico.



ENTRENADOR DE PITCHEO: Rodolfo Correa.

