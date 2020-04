Bertha, la profe que irradia Luz (+Audio)

La Habana-. Bertha Luz Rodríguez López, es la única mujer que ostenta la condición de Heroína del Trabajo de la República de Cuba dentro del movimiento deportivo, condición que recibió en 2019.



Esta maestra de generaciones no pudo cumplir sus dos grandes sueños: ser doctora y conocer en persona a nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro, pero considera que desde su “trinchera” lo ha dado todo por la Revolución.



Bertha cuenta cómo llegó al magisterio en su natal Las Tunas, siendo apenas una adolescente.

Bertha Luz no dudo en mostrar sus conocimientos en la EIDE Carlos Miguel Leyva, centro que ha sido su segunda casa desde el año 1991.





El mayor premio ha recibido es el cariño de sus estudiantes.

A los 72 años de edad la profe Bertha Luz Rodríguez labora como jefa de formación integral en la EIDE tunera.

Cuando me llegó la jubilación la directora, Oneida Oquendo, me comentó que quería a 10 profesoras como yo. Me dijo que me daría otra tarea que era atender la formación integral, que ha sido tan lindo como enseñar a un niño. He atendido fundamentalmente a los atletas de combate. Recuerdo que una vez, como una tarea de clase le escribimos junto a los estudiantes de boxeo, una carta a Antonio Guerrero y a los Cinco Héroes. Siempre que venía una visita a la escuela quería ir a la residencia de los boxeadores y cuando la veían decían que era un “5 estrellas.





Bertha jamás imaginó que recibiría el título honorífico de Heroína del Trabajo de la República de Cuba.

Bertha Luz no pudo ser doctora, pero lo compensó con la labor de educadora. Sin embargo, hay un sueño que no pudo cumplir.

Yo quería que Fidel estuviera conmigo en algún momento y no tuve esa dicha. Cuando pensé que iba a recibir la Medalla Lázaro Peña de Primer grado de sus manos no fue posible, él se encontraba en Venezuela. Cuando fui la mejor docente del país, que fueron dos años consecutivos, también soñé que Fidel me iba a entregar el reconocimiento, pero el Comandante no estaba. Dije bueno ahora sí voy a luchar para ser Heroína para que sea él quien me entregue la condecoración. En el lugar que esté Fidel, sé que me lo entregó, aunque físicamente no pudo ser.