Bienestar para un mejor país (+Audio)

El tema de dialogo en Hablando Claro es el bienestar dentro del proceso de transformaciones que está registrando la economía cubana, algo que todavía no se ve en el horizonte, que no está llegando como lo mereciera nuestra gente, a la mesa, al techo… a la vida cotidiana del cubano.



“El bienestar del pueblo fue la razón primigenia de la Revolución cubana, y lo sigue siendo para quienes fundaron el proceso revolucionario en el país”, comenta el periodista José Alejandro Rodríguez, columnista del periódico Juventud Rebelde.



“Pero el bienestar se expandió por Cuba, unos perdieron, la Revolución descendió de la escala social a los poderosos, a los que acumulaban la riqueza, pero ascendieron los olvidados, se abrieron muchos horizontes para mucha gente”.







“El bienestar fue la razón última y ha sido durante mucho tiempo; sin embargo, la complicada tarea histórica de fundar otra sociedad en la cual todo el mundo tenga derechos, conquistas y sus necesidades básicas las satisfaga ha sido una tarea azarosa en Cuba”, comenta Rodríguez.



“Después de la caída del socialismo europeo la tarea de alcanzar el bienestar ha sido más difícil, porque todo eso se derrumbó, por eso no voy a hablar de lo que todo el mundo ha vivido aquí, pero el bienestar sigue siendo una asignatura pendiente y se ha complicado”.



El comentarista apunta en el debate que “hoy hay insatisfacciones en la alimentación, en el techo, vivienda, aun cuando mantenemos conquistas esenciales como la educación, la salud pública, al margen de que pudiera haber existido un deterioro en algunos de esos renglones”.







De este tema el periodista y subdirector del diario de la Juventud cubana, Ricardo Ronquillo Bello reflexiona “yo creo que una de las contradicciones más seria que hemos acumulado en estos años, entre el grado de expectativas que se abrió en la gente a partir del proceso de transformaciones y el grado real de satisfacciones de las necesidades de la gente que hemos logrado en este periodo”.



“Para mi este es un elemento esencial porque esto es lo que está decidiendo la fe y la confianza de la gente en el proceso de transformación que se propuso con el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, y que luego se reafirmó en el VII Congreso, y es un proyecto que va a ser exitoso de lo que se planteó”, apunta Ronquillo.



