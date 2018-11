En Audio: Bienvenidos quijotes de la dignidad (+Galería)



Fotos: Sergei Montalvo Aróstegui.



A las 5 y cuarto de esta madrugada arribó al terminal número 3, del Aeropuerto Internacional José Martí, el vuelo 1351, que trajo a bordo los nuevos 205 héroes de Cuba.



Los médicos que eligieron el sendero del decoro, la dignidad, la Patria.



Puede escuchar y descargar desde nuestro canal de iVoox el reporte desde la terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí:





Y para recibirlos en casa, henchido de orgullo el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien confesó acordarse de Fidel, padre de la cooperación médica cubana.







“Las actitudes, el ejemplo que están dando ustedes son los que hacen posible ese propósito que tenemos todos, de que Fidel perdure, que esté siempre presente”.





Díaz-Canel dijo que más que médicos ellos son seres humanos que no perciben la salud del paciente como una mercancía.



Alegó sentirse muy emocionado por la actitud decorosa y muy orgulloso porque dejaron una huella profesional y humana en sitios donde nunca antes había ido un médico.







La historia de la Misión Médica Cubana no es solo el capítulo Brasil, el Dr. José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, recordó la presencia de la Isla en las circunstancias más complejas de la humanidad: en crisis políticas, en golpes de Estado, en invasiones militares extranjeras, terremotos, huracanes, en epidemias temibles como el Ébola y en los lugares más agrestes del planeta, pero siempre sobre la base del respeto y el reconocimiento.







En Brasil no ha sido lo contario, comentó el ministro, los colaboradores han llegado al nordeste árido y pobre, a la selva amazónica y al interior de las barriadas satélites que esconden la miseria de las grandes ciudades.



Bienvenidos a Cuba y sientan en lo más hondo los versos del himno que hoy todos hemos cantado: “La patria los contempla orgullosa”, señaló.















Al recibimiento asistieron también el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente del Consejo de Estado, Dr. Roberto Morales Ojeda y el Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.



Si su conexión a internet es lenta, escuche el audio aquí:



