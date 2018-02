Bob Marley: Sangre y alma de Jamaica (+Videos)





Mi vida es sólo importante si puedo ayudar a muchos, si mi vida es para mí y mi seguridad,

entonces no la quiero. Mi vida es para la gente esa es mi filosofía.



Bob Marley



Es un hecho: Robert Nesta Marley Booker; para el mundo simplemente Bob Marley, es más recordado por su impronta en el reggae que por su activismo social. Sin embargo, aquel excepcional músico jamaiquino de ideología y pelo rastas fue un referente en las luchas por la paz del pasado siglo XX.



Marley nació el seis de febrero de 1945 en Nine Mile, un pueblo situado en la parroquia de Saint Ann, Jamaica.



Le sugerimos otros detalles de la vida del cantante en el siguiente video:







Durante su carrera musical fue el líder, compositor y guitarrista de las bandas de ska, rocksteady y reggae The Wailers y Bob Marley and The Wailers.



Pero, para comprender la vigencia de la música, la palabra y la acción de este héroe jamaiquino, a 73 años de su natalicio, habrá que recordar aquello de la revolución reggae del rastafarismo como militancia combativa y redentora para la raza negra. Habrá que explorar las circunstancias que hicieron que Marley, en apenas diez años, vistiera tanto las ropas de profeta como las de músico estrella.







Música y religión fue la combinación que escogió para hacerse escuchar. De esa matrimonio surgieron canciones con aura de himnos callejeros que, junto a Peter McIntosh (luego Tosh, a secas), Bunny Livingston, Aston y Charlie Barrett, firmaron bajo el nombre de Bob Marley and The Wailers.



Desde 1970 hasta 1980, Bob compuso temas de rebeldía, liberación, amor, esclavitud, religión, denuncia política y racial. Claro, también escribió odas a la ganja (denominación jamaiquina de la marihuana) y se encargó de resaltar a personajes como el último emperador de Etiopía, Haile Sellasie, y la figura del Jah, denominación otorgada por el rastafarismo a Dios.



Le proponemos el siguiente video musical del mundialmente conocido compositor y cantante jamaicano:







Otro de los momentos clave de la vida del músico ocurrió en 1976, cuando días antes de un concierto pensado para fomentar la unidad nacional en Jamaica, recibió un disparo que le causó heridas leves.



El intento de asesinato -del que nunca se han aclarado responsabilidades, aunque se atribuye al partido de la oposición en ese momento- ocurrió precisamente cuando su figura gozaba ya de una gran influencia política en una Jamaica dividida políticamente.



A lo musical habrá que sumarle una infinita cantidad de sucesos que agigantaron la imagen que hoy, según el prisma con que se mire, puede representar rebeldía principista o bandera de la cultura pop.







Algunos de ellos fueron medallas de honor y órdenes de mérito recibidas por promover la paz, la fundación de caridad que creó para ayudar a los más necesitados y su incansable trabajo para la unión del pueblo africano.



A los 36 años, el 11 de mayo de 1981, Bob Marley, convertido ya en la voz del pueblo jamaiquino ante el mundo y en un activista por la paz y la igualdad entre los hombres, falleció en una desgastante lucha contra el cáncer.

