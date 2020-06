Concurso Primera Base, esta vez en edición online 2020-06-16 05:54:31 / Haciendo Radio

El Concurso Primera Base, que convoca el Festival Havana World Music, tendrá este año una edición online prevista para los días 16, 17 y 18 de julio venidero, informó hoy el comité organizador del evento. Con el auspicio de la EGREM y la colaboración del British Council y la AHS, las bandas preseleccionadas actuarán en esas fechas para el público y el jurado desde las redes sociales del Festival. El jurado que evaluará las actuaciones está conformado por importantes músicos cubanos como Haydée Milanés, Ruly Herrera, Jorge Luis Lagarza, Yissy García, Cimafunk, Daiana García, Zeney Alonso y Rodney Barreto, junto a la británica Alley Lloyd.

Ya comenzó en Holguín XXI Premio Celestino de Cuento



El vigésimo primer Premio Celestino de Cuento, certamen nacional auspiciado por la AHS y Ediciones La Luz, quedó inaugurado con el pódcast "Antes que anochezca iremos repartiendo alas", en la voz de la escritora Elizabeth Soto. Durante la apertura del evento, que se desarrollará hasta el día 19 desde las plataformas digitales, se presentó el jurado, integrado por Rubén Rodríguez, Mariela Varona y Adalberto Santos, quienes protagonizaron una lectura de sus cuentos. También desde las redes se compartió un fragmento de la novela Celestino antes del alba, de Reinaldo Arenas, artículos, audiovisuales y entrevistas, relacionados con el evento, además de una lectura, disponible en YouTube, de jóvenes narradores cubanos.



Dúo Saudade abrió nueva semana de conciertos online en Cuba



El dúo Saudade, ganador del premio de la popularidad en el Concurso de composición e interpretación Adolfo Guzmán en su edición de 2019, abrió este lunes una nueva semana de los conciertos online Estamos Contigo, transmitidos por la televisión cubana. El programa de conciertos de esta semana propone un martes de música tradicional cubana con Eliades Ochoa; miércoles de jazz con el reconocido saxofonista César López; jueves de timba y salsa con la orquesta Habana en Clave y cierra con un viernes dedicado a la canción romántica de la mano de Waldo Mendoza. Los recitales online que organizan de conjunto el MINCULT, el instituto cubanos de la Música y el ICRT, se han convertido en una excelente opción para el disfrute, desde casa, de lo mejor de las sonoridades de la mayor de las Antillas.



Serie animada Tito reacciona llegará a las pantallas de Cuba y EE.UU.



El Instituto Latino de la Música anunció que estrenará su serie animada Tito reacciona en canales de televisión de Cuba y Estados Unidos el próximo verano. Originalmente, Tito reacciona fue creada en 2019 en México para rendir homenaje a varios embajadores de la cultura de este continente y realzar los valores del patrimonio artístico latino a través del lenguaje de la animación en 2D. Hace unas semanas, el creador y productor de la serie Daniel Martín, actual presidente del ILM, decidió construir un conjunto de spots con el personaje a fin de difundir consejos para enfrentar la Covid-19 y el hecho acrecentó la popularidad del animado producido entre Argentina, México, Estados Unidos y Cuba.



Retrasan premios Oscar y Bafta a causa del coronavirus



Los Óscar de 2021, la 93 edición de los premios, se entregarán hasta el 25 de abril de 2021, dos meses más tarde de la fecha inicialmente prevista a causa del coronavirus, una circunstancia que ha obligado a modificar sustancialmente el rígido reglamento de la Academia de Hollywood. Además del aplazamiento de la gala, hay otros dos cambios importantes aprobados por la institución: el más drástico permitirá que los filmes que no se hayan proyectado en cines puedan ser candidatos con una distribución en internet; el segundo amplía el plazo de elegibilidad hasta febrero de 2021, en lugar de cerrarlo en 2020. Asimismo, la ceremonia de entrega de los premios Bafta se ha aplazado hasta el 11 de abril de 2021 por la COVID-19. Estos galardones, considerados los equivalentes británicos a los de la academia estadounidense, se otorgarán dos semanas después de los Óscar.



Pintores rusos inauguran exposición virtual Oh, La Habana



Un grupo de pintores rusos inauguró este lunes la exposición virtual Oh, La Habana, dedicada al 60 aniversario del restablecimiento de nexos diplomáticos bilaterales y los 500 años de la capital de Cuba. El Museo de Historia y Arte de la ciudad rusa de Múrom presenta el proyecto Oh, La Habana, de la Asociación de la Oficina de Expediciones Creativas, una organización pública de artistas. La exhibición está dedicada al 500 aniversario de la capital de Cuba y al 60 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y la República de Cuba. Les sirvieron de inspiración muchos cubanos reconocidos y simples habitantes de la capital de diversas profesiones y ocupaciones.



Katy Perry y los Black Eyed Peas encabezan el primer concierto de "Rock the Vote"



Katy Perry y Black Eyed Peas encabezarán el próximo 18 de junio el primer concierto de la organización "Rock the Vote", que busca promover el voto entre la juventud estadounidense en los comicios presidenciales de noviembre, como parte de una campaña que han bautizado como el Verano de la democracia. El espectáculo, que se transmitirá en internet y en las redes sociales, será conducido por los actores Logan Browning y Rosario Dawson, y contará también con la participación de Ne-Yo, Big Freedia, Lucy Hale, Saweetie, Skylar Astin, Max y Dove Cameron.