Bolivia inicia empadronamiento para elecciones de octubre

2019-05-31

El Servicio de Registro Cívico-Sereci La Paz inaugurará hoy en su sede el empadronamiento masivo correspondiente a las elecciones generales del 20 de octubre, en medio de denuncias contra opositores que tratan de evitar esos comicios. Coincidentemente con la convocatoria, el concejal paceño del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva denunció este 30 de mayo que la oposición pide la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral para dejarlo sin quórum, y de esa manera frustrar la realización de la justa programada para octubre.



Lamenta Jesús Santrich los obstáculos para lograr la paz en Colombia



El representante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, lamentó los obstáculos para avanzar en el proceso de paz en Colombia. En entrevista exclusiva para teleSUR, el excombatiente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo afirmó que el proceso de paz ha sido lanzado por un pantano, el de la perfidia. El Estado quería llegar al punto de la dejación de las armas por parte de la insurgencia para proceder al estado de perfidia y el engaño que han sumergidos los acuerdos, manifestó, Santrich. Además, el representante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común afirmó que en Colombia sigue la imposición de los intereses de la embajada de Estados Unidos por encima de los derechos del pueblo, así como el intervencionismo de transnacionales y de una derecha liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Jesús Santrich fue liberado la víspera tras la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y sobre las acusaciones en su contra, enfatizó que es un montaje mediático pues no han mostrado pruebas de los delitos que se le acusan y reiteró que estuvo en conocimiento de su detención antes de que sucediera, por lo que eligió quedarse en Colombia para enfrentar las mentiras que dijeron en su contra.

Jesús Santrich lamenta obstáculos para lograr la paz en #Colombia https://t.co/sQ3SCJyXzd



En entrevista exclusiva para teleSUR, el excombatiente de las FARC-E, afirmó que "el proceso de paz ha sido lanzado por un pantano" pic.twitter.com/LIxKKc1xl5 — teleSUR TV (@teleSURtv) 31 de mayo de 2019

Impide juez a Donald Trump continuar con la construcción del muro en la frontera con México



Un juez federal de Estados Unidos no aceptó una petición del Gobierno del presidente Donald Trump de permitirle continuar con la construcción del muro en la frontera de México, mientras estudia un recurso sobre la reasignación de fondos del Pentágono para la ejecución de la valla. El magistrado de la corte del Distrito Norte de California, Haywood Gilliam, al emitir la negativa, declaró que habría más controversia en el caso si permite que siga la edificación del muro mientras el Gobierno de Trump apela su fallo. El pasado 24 de mayo, Gilliam ordenó a la administración de Trump suspender en forma temporal el uso de miles de millones de dólares que había reasignado para construir el muro fronterizo, mientras estudia a profundidad una demanda interpuesta por los organismos civiles. La coalición de organismos civiles estadounidenses demandó al Gobierno de Trump por considerar inconstitucional la reasignación al muro de partidas presupuestarias aprobadas desde un inicio por el Congreso para instituciones particulares. De acuerdo con el periódico San Francisco Chronicle, los abogados del Gobierno de Trump llevarán su petición de continuar con la construcción del muro al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito una vez que el juez Gilliam rechazó su solicitud.



Al menos 5 muertos en un ataque suicida contra las tropas de la OTAN en Kabul



Al menos 5 personas murieron y otras 7 resultaron heridas, entre ellas cuatro soldados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en un ataque suicida con coche bomba perpetrado hoy contra un convoy de las fuerzas internacionales en Kabul, informaron a Efe fuentes oficiales. Un talibán suicida hizo detonar su vehículo cargado de explosivos, cuando militares extranjeros pasaban por una carretera en el área de Yakatoot, en el este de la capital afgana, indicó el portavoz de la Policía de Kabul, Firdaws Faramarz.



Afirma Nicolás Maduro que Venezuela avanza por el camino de la paz en el diálogo



El diálogo representa hoy el único camino para la estabilidad en Venezuela dentro de la Constitución, aseguró el presidente, Nicolás Maduro. Tras el cierre del segundo encuentro entre representantes del Gobierno y de la oposición, que se desarrolló en Oslo, Noruega, con sede en Noruega, el mandatario calificó estos acercamientos como positivos para la búsqueda de la paz en el país. Este jueves, el dignatario recibió en su despacho el informe del jefe de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, a su regreso de Oslo para establecer contacto con los dirigentes de la oposición venezolana. Una jornada antes, el Gobierno de Noruega informó en un comunicado que ambas partes demostraron su voluntad de avanzar en la búsqueda de 'una solución acordada y constitucional para el país'.

Presidente de #Venezuela recibe informe de diálogo en #Noruega: "Creemos en la paz" https://t.co/ZiWwXSmjt9



El mandatario venezolano recordó que establecer el diálogo en Noruega requirió varios meses de negociaciones previas pic.twitter.com/dyL7Bp0fYB — teleSUR TV (@teleSURtv) 31 de mayo de 2019



Moscú está listo para facilitar el pacto de no agresión entre Irán y los países del Golfo



El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que Rusia apoya la iniciativa de Irán de firmar un pacto de no agresión con los Estados del golfo Pérsico y está lista para facilitar tal acuerdo. Según el canciller ruso, varios países de la región también están listos para considerar las iniciativas de Teherán de firmar un tratado sobre el no uso de la fuerza. El comentario de Lavrov se produce después de que su homólogo iraní, Mohammad Javad Zarif, afirmara que su nación había ofrecido tal pacto a sus vecinos, sin mencionar ningún país específico que pudiera ser parte del mismo. Asimismo, Lavrov aseguró que Rusia aplaudirá las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, pero no nunca impondrá sus servicios como mediador. La tensión entre Teherán y Washington ha ido en aumento después de que EE.UU. decidiera a inicio de mes enviar a Oriente Medio el grupo de combate del portaviones USS Abraham Lincoln y un grupo operativo de bombarderos.



