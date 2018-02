Bolivia solicita realizar cumbre de Unasur por amenaza a Venezuela

2018-02-14



Venezuela celebrará elecciones presidenciales el próximo 22 de abril, como se acordó con la oposición durante el diálogo en República

Dominicana. Foto: tomada de Telesur.



El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió realizar una Cumbre de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) ante la amenaza de Estados Unidos de intervenir militarmente a Venezuela desde Colombia, publicó Telesur. Desde La Paz, el mandatario boliviano afirmó que Unasur debe convocar una reunión de emergencia para hacer respetar la soberanía del pueblo venezolano. La amenaza de una intervención militar a Venezuela fue planteada por el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, dura la gira que realizó por México, Colombia, Perú, Argentina y Jamaica, que se centró en preparar varias acciones para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Tillerson viene a visitar varios países, me imagino, para convencer o influir a sus presidentes de la derecha a que participen en una intervención de carácter militar o ahogamiento contra Venezuela, explicó Evo Morales en su programa radial, Caminando Junto al Pueblo. (Telesur)





Quiero aprovechar esta oportunidad, para expresar nuestra solidaridad con Venezuela, ante las constantes amenazas de intervención. EEUU tiene que dejar de amenazarnos, UNASUR debería convocar a una reunión de emergencia y hacer respetar la soberanía de un pueblo hermano.

Ministro venezolano denuncia sabotaje a subestación eléctrica



El ministro venezolano de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, denunció que fue saboteada la subestación Santa Teresa 3, en el estado Miranda. El sabotaje que fue provocado por una explosión y a causa de la explosión se desató un incendio que en estos momentos se intenta controlar, reportó Telesur. Por otro lado, Motta Domínguez, informó a través de su cuenta en Instagram @lmottad que el servicio eléctrico podrá recuperarse en un lapso comprendido entre cuatro y cinco horas. En estos momentos están tratando de sofocar el incendio, y los equipos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corporelec) se dirigen al sitio para acelerar el restablecimiento del servicio eléctrico, se lee en el comunicado emitido por el Ministro de Energía Eléctrica venezolano, Luis Motta Domínguez. (Telesur)



Policía israelí recomienda encausar a Netanyahu por corrupción



La Policía israelí anunció hoy tener pruebas suficientes para encausar judicialmente al primer ministro, Benjamin Netanyahu, por sobornos en dos casos separados, en los que actuó 'en contra de los intereses públicos, informó Prensa Latina. El llamado 'Caso Mil' investigado por la Policía se refiere a la recepción por parte del primer ministro de varios regalos de importantes por parte ricos y hombres de negocios a cambio de favores políticos. Por su parte, el 'Caso 2000' alega un tráfico de influencias entre Netanyahu y el editor del diario israelí Yedioth Ahronoth. Tras ser interrogado por primera vez hace meses por las autoridades, el primer ministro aseguró que la pesquisa policial no encontrará nada, pues no hay nada. Sin embargo, la policía sí encontró algo ilegal, de hecho, más que suficiente para recomendar el enjuiciamiento del primer ministro israelí en ambos casos bajo los cargos específicos de soborno, fraude, abuso de confianza, según las acusaciones. De acuerdo con la Policía, en el Caso 1000 Netanyahu recibió champaña, tabacos, joyas y ropa, por solicitación y de forma sistemática, valorados en más de 280 mil dólares. (Prensa Latina)



Fuerzas turcas y rebeldes sirios controlan 25 localidades de Afrín en Siria



Las fuerzas turcas y facciones rebeldes sirias aliadas de Ankara controlan ya 25 localidades del enclave kurdo de Afrín, lo que supone el 7 por ciento del total de poblaciones de esa región del norte de Siria, indicó la agencia de prensa española EFE. Según informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos que además se desarrollan combates entre el Ejército turco y los insurgentes sirios, por un lado, y la principal milicia kurdosiria, las Unidades de Protección del Pueblo en el pueblo de Sheij Jurz, en la zona de Yindiris, que las tropas turcas intentan conquistar. Desde el pasado 20 de enero, Turquía y sus aliados desarrollan una ofensiva en Afrín, yerritorio controlado por las YPG, a las que Ankara considera terroristas por sus vínculos con la guerrilla kurda presente en suelo turco, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). El Observatorio agregó que la artillería y la aviación turca golpearon hoy distintas partes de Afrín, como Yindiris y Al Sheij Yidid, en el suroeste, así como el monte de Barsaya y otras partes del área de Bilbile, en el norte de la región, situada en la provincia de Alepo. (EFE)



Partido Socialista español arremete contra reforma laboral de Rajoy



El Partido Socialista Obrero Español demandó este miércoles al gobierno conservador de Mariano Rajoy la derogación de su reforma laboral por los altos niveles de pobreza y desigualdad que genera entre los trabajadores. La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, denunció que el 15 por ciento de los asalariados está en riesgo de pobreza, porque sus sueldos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Durante una sesión de control al Ejecutivo en la Cámara baja, Robles advirtió que esta situación aumenta en el caso de las mujeres, que, según señaló, hacen las dos terceras partes del trabajo a tiempo parcial. Dirigiéndose al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, la diputada del principal partido de la oposición apuntó que el 20 por ciento de los jóvenes con empleo ronda la pobreza laboral. (Telesur)



Un segundo juez de EEUU ordena mantener programa que protege inmigrantes



Un segundo juez estadounidense bloqueó el martes la decisión del gobierno de poner fin al programa DACA, que protege de la deportación a casi 700 mil jóvenes inmigrantes. El juez Nicholas Garaufis, de la corte federal de Brooklyn, falló a favor de una demanda presentada por 17 fiscales generales y un grupo de estos jóvenes inmigrantes conocidos como "dreamers" (soñadores). Su decisión ordena al gobierno de Donald Trump mantener el programa "en los mismos términos y condiciones" que antes del 5 de septiembre, cuando el fiscal general Jeff Sessions anunció su fin gradual. El DACA, un decreto ejecutivo aprobado por el expresidente Barack Obama, protege desde 2012 de la deportación a jóvenes que llegaron a Estados Unidos con sus padres sin papeles cuando eran niños, y les permite trabajar, estudiar y tener una libreta de conducir. (Prensa Latina)



