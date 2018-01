Brasil: fallo del tribunal que podría dejar fuera de las elecciones a Lula da Silva

Una corte de apelación brasileña disidirá hoy si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es culpable de corrupción, en un fallo que puede dejar fuera de las elecciones de octubre al hombre que aún representa para muchos el sueño de un país más justo, reportó la agencia de prensa francesa AFP. El Tribunal Regional Federal (TRF4) de Porto Alegre sesionará este miércoles en medio de estrictas medidas de seguridad para proteger el propio tribunal y por temor a enfrentamientos entre miles de partidarios de Lula presentes en la ciudad y grupos de derecha que también llamaron a manifestarse. Luiz Inácio Lula da Silva, de 72 años, apela en libertad una sentencia a nueve años y medio de cárcel, dictada en julio por el juez Sergio Moro en el marco de la investigación 'Lava Jato' sobre una gigantesca red de desvío de dinero en Petrobras. El exmandatario esperará la sentencia que decidirá hoy el Tribunal Regional Federal en Sao Paulo, donde también se prevén actos de los simpatizantes de Lula, y de partidarios del Gobierno de Michel Temer, que es a la vez el que cuenta con mayor intención de voto y uno de los que ostenta el mayor índice de rechazo entre los brasileños. Si el Tribunal Regional Federal condena, Lula podría ver su candidatura a las presidenciales de octubre rechazada por la justicia electoral y hasta ser encarcelado una vez que haya agotado los recursos. Pero existen varios escenarios, que dependen en primer lugar de los tres jueces del TRF4, una condena por unanimidad de 3-0, por mayoría de 2-1 abre un abanico más amplio de recursos o incluso una absolución. (AFP)



Continúa huelga en prisiones de Francia tras fracaso de diálogo



La huelga de los vigilantes en las prisiones de Francia continúa hoy luego del fracaso del diálogo entre el ministerio de Justicia y los representantes sindicales, quienes abandonaron la mesa de negociaciones. De acuerdo con la información divulgada, la imposibilidad de llegar a acuerdos sobre algunos puntos llevó a los sindicatos a dar por terminada la conversación y llamar a una continuidad del paro en los próximos días. La semana pasada inició el movimiento a nivel nacional con una amplia movilización, como protesta por las varias agresiones de presos contra el personal de vigilancia ocurridas en los últimos días. En consecuencia, los guardias demandan más agentes, más equipamiento y mejores condiciones de trabajo, en una labor reconocida como muy difícil. Más de 70 establecimientos penitenciarios estuvieron bloqueados, mientras en días precedentes el paro llegó a más de 100 cárceles, de las 188 existentes a nivel nacional. Al abandonar las negociaciones, el secretario general adjunto del sindicato Ufap-Unas, Emmanuel Chambaud, lamentó que “el gobierno no ha tomado conciencia de la amplitud del movimiento”. Los sindicatos abogan por un plan integral que permita mejorar la situación de los trabajadores, con atención especial al tema de las remuneraciones, el equipamiento y al establecimiento de reglas más rigurosas en el funcionamiento de las prisiones. (PL)



Prevé Nicolás Maduro un encuentro entre el Gobierno venezolano y la oposición el 27 de enero en República Dominicana



El presidente Nicolás Maduro manifestó la posibilidad que se efectúen el 27 y 28 de enero nuevos encuentros entre el gobierno venezolano y la oposición en República Dominicana, publicó Prensa Latina. Tras la marcha por los 60 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez, el mandatario venezolano afirmó que la representación gubernamental está lista para firmar un acuerdo pacífico con los opositores que conlleve a alcanzar la estabilidad política y económica del país.Por otra parte, Nicolás Maduro, confirmó que los cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado neutralizaron en las últimas 48 horas a grupos terroristas que tenían planes de acciones violentas en el país. Ante miles de venezolanos concentrados en la Plaza O'leary, Maduro aseguró que las referidas células, las cuales tenían vínculos con el grupo desarticulado el 15 de enero, pretendían poner carros bombas para generar violencia durante el primer trimestre del año. Además, el mandatario venezolano reveló además que entre el 8 y 10 de enero fue desmantelado un grupo de guarimberos que se habían reagrupado para salir a quemar otra vez las calle', tal como sucedió el año pasado en las acciones convocadas por la oposición que dejaron un saldo de 124 muertos. Al respecto, Nicolás Maduro ratificó que en el país existen todas las garantías para hacer política en paz, y advirtió que quien asuma el camino de la violencia tendrá respuesta de la Constitución y las leyes. (PL)



Continúa Turquía ofensiva contra los kurdos en el norte de Siria



El Ejército turco continúa bombardeando posiciones de las milicias kurdosirias aliadas de Estados Unidos en el norte de Siria dentro de la operación, Rama de olivo, que se inició el pasado sábado, y sobre la que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tiene previsto hablar hoy con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Al respecto la emisora turca NTV reportó que la ofensiva comenzó hoy con un intenso bombardeo sobre posiciones de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), que luchan contra el grupo del Estado Islámico pero que Ankara lo considera terroristas. El Estado Mayor turco señaló que neutralizó a 268 miembros de las YPG en el cantón kurdosirio de Afrín y reconoció tres bajas mortales entre las tropas que participan en la incursión terrestre. El portavoz de la presidencia, Ibrahim Kalin, anunció el martes que Erdogan tratará hoy por teléfono la operación con Trump. El Gobierno turco criticó en numerosas ocasiones a Washington por su apoyo a las YPG en Siria, que Ankara considera una organización terrorista vinculada al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía. Erdogan también conversó ayer por teléfono con el presidente francés, Emmanuel Macron; y con el ruso, Vladimir Putin, según fuentes de la Presidencia. El presidente turco aseguró el pasado lunes que la ofensiva tiene el apoyo de Moscú y que ambos países mantienen una comunicación constante. (EFE)



Aprueba congreso de Perú ley que afecta a las comunidades indígenas



El Congreso en Perú aprobó de una Ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera, lo cual afecta a los pueblos originarios. Los críticos de la propuesta, impulsada por el congresista Glider Ushñahua, advirtieron que con el proyecto sólo se beneficiarán los taladores ilegales, el narcotráfico, y no las comunidades indígenas. Al respecto, la Comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República alertó que la ley afecta directamente a reservas indígenas, territoriales, y comunales y tres parques nacionales. También algunas poblaciones podrían ver amenazada su propia subsistencia, frente al riesgo de contagio de enfermedades foráneas. Su promulgación por el Legislativo se dio el último lunes, después de que el Gobierno que preside Pedro Pablo Kuczynski no presentara observaciones.



Continúan las protestas en Argentina



Periodistas argentinos realizaron una multitudinaria movilización en contra de los despidos masivos ejecutada en los medios públicos y que forman parte del ajuste económico neoliberal impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. Los manifestantes reclamaron también por el maltrato, ya que en la estatal Radio Nacional, por ejemplo, se enteraron de los despidos a través de una máquina que permitía o no el paso de los trabajadores. Periodistas de radio, prensa escrita, televisión, agencias y portales fueron acompañados frente a la Televisión Pública por organizaciones sociales y de derechos humanos en un abrazo solidario en defensa de los medios públicos. Uno de los resultados inmediatos y más graves de los recortes fue la cancelación de noticieros de fin de semana y de coberturas como la gira del Papa Francisco a Chile y Perú en la Televisión Pública. A ello se suma la quita de pago de horas extra, la oferta de jubilaciones anticipadas, que en realidad son despidos encubiertos, y el nulo aumento salarial previsto para este año a pesar de que la inflación de 2017 fue del 25 por ciento.



