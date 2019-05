Bronce mundial Alejandro Valdés a Lima por premio mayor

Bronce mundial Alejandro Valds a Lima por premio mayor

Luego de varios meses de inactividad competitiva por lesión, el dos veces bronce mundial, Alejandro Valdés intensifica en la recta final la preparación, en busca de conquistar en su estreno panamericano el título en la justa múltiple de Lima.



En declaraciones a Radio Rebelde, el también campeón centroamericano de Barranquilla informó sobre el estado actual de su forma física y los retos en la actual etapa del cuatrieno olímpico.



“Ya estamos de regreso a los colchones. En conjunto con el cuerpo técnico y la triada médica estamos elevando las cargas en los entrenamientos gradualmente y hasta el momento no hay presencia de dolor, esperemos que no aparezca ese fantasma”, destacó el principal librista cubano de los 65 kilogramos.







Valdés archiva en la presente temporada como único resulatdo, el oro en el Internacional Granma Cerro Pelado, tras las ausencias al Grand Prix de Krasnoyack, la Copa del Mundo, el Torneo Internacional Ali Aliev de Makhaskala y el Panamericano de Buenos Aires, válido para acumular 25 puntos en la octava posición del ranking de su división.



“Me caracterizo siempre por estudiar bien a los contrarios. Los 65 kilos es una categoría de peso complicada. Aquí en el área hay unos cuentos luchadores de nivel, pero pienso que en Lima la mayor rivalidad debe ser con Estados Unidos”, señaló el líder del club alemán Germania Weingarten.



A ritmo de desbalances y proyecciones, Alejandro abrió el camino a la participación de otros cubanos en el torneo teutón. En la temporada 2018-2019, el Weingarten no pudo retener la corona de la Ringer Liga al ceder en la final ante el VfK Schifferstadt. Valdés sufrió tres descalabros en 12 presentaciones, de ellas dos ante el indio Bairang Punia.







“ A la perdida no nos acostumbramos nunca, es algo que siempre esta en el deporte. Creo que un subtítulo no es un mal resultado, hubo algunos contratiempos y el equipo no estaba compacto. En lo particular hay que seguir profundizando en la preparación física”, puntualizó el luchador más valioso de la campaña 2017-2018.



En cuatro incursiones en la lid de clubes de Alemania, el librista cubano muestra la cifra de 44 éxitos y a penas cuatro descalabros, pues en su estreno en la campaña 2015-2016 con el Mombris finalizó con marca de 11-1, luego en el Germania archiva record de 17-0 ( 2016-2017), 7-0 (2017-2018) y 9-3 (2018-2019).



Séptimo lugar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Alejandro Valdés intentará en el presente año repetir podio en el Campeonato Mundial de Astaná en el mes de septiembre, además de asegurar allí el cupo para la cita bajo los cinco aros de Tokio 2020.

Del Autor