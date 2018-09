Bronce para Cuba en Copa Panamericana de voleibol





Cuba encabezó con una gran ventaja de 14-3 en bloqueo y 9-2 en servicios. Los ganadores también fueron superiores en ataques 48-43, anotando a través de 24 errores de Puerto Rico y concediendo 21.



El atacante Marlon Yang fue el máximo anotador de Cuba con 17 puntos incluyendo 13 ataques y 4 servicios, el atacante Miguel Angel Castro aportó con 17 puntos a través de 14 ataques y 3 bloqueos, además el opuesto Jaime Herrera registró 16 puntos incluyendo 5 potentes servicios.



El opuesto de Cuba, Jaime Herrera indicó “la victoria fue un gran esfuerzo de equipo, estábamos decididos a no darle tregua a Puerto Rico. Fuimos agresivos en el bloqueo”



El dirigente cubano Nicolás Vives dijo que su equipo mejoró en el saque y en el bloqueo “pudimos superar con eficiencia en esos dos aspectos; los muchachos salieron a pelear la medalla de bronce con convicción y estamos muy contentos”.



El capitán Angel Pérez de Puerto Rico dijo “después del primer parcial Cuba nos dominó en saque y recepción; el voleibol moderno se trata de eso, no pudimos soportar la presión de su saque. Cuba jugó mejor que nosotros y la victoria es bien merecida. No es justificación, pero ha sido un mes complicado para nuestro equipo entre la Liga Superior, los Centroamericanos y venir acá, sumado a que dos de nuestros titulares (uno lesionado y uno enfermo) no pudieron jugar”.



El entrenador Oswald (Ossie) Antonetti consideró que a su equipo le costó quizás tal vez por ya haber alcanzado el objetivo de clasificar a Lima “un grupo cansado, nos costó ajustar las cosas, Cuba jugó muy bien. Tenemos a varios jugadores importantes lesionados, en las altas uno lo siente y también en las bajas, esto nos ayuda a prepararnos para el futuro”.

Del Autor