Bruno Rodríguez: Necesitamos tomar medidas ante las sistemáticas amenazas contra Cuba

La Habana, Cuba-. El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla al presentar ante la prensa nacional y extranjera el informe sobre la necesidad de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba se pronunció sobre la expulsión de dos miembros de la misión diplomática de Cuba ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).



En tal sentido, el alto representante de la diplomacia cubana dijo que tal expulsión se produjo por supuestamente “haber desarrollado actividades contra la seguridad nacional del país norteamericano» y reiteró «nuestro rechazo más enérgico categórico” ante esas acciones.

El Canciller cubano también alertó sobre el aumento de la restricción de movimiento a los restantes tienen el objetivo de provocar una escalada diplomática que lleve al cierre de embajadas bilaterales, endurecer aún más el bloqueo y crear tensiones entre ambos países.

Bruno Rodríguez hizo un llamado a la comunidad internacional, incluido el pueblo de Estados Unidos, a repudiar estas acciones. Esta conducta establece un precedente peligroso para las acciones internacionales, señaló.



El gobierno de EE.UU. aplica medidas que implican una mayor agresividad y ha generado una crisis de combustible en Cuba. Incluye la amenaza directa, la persecución a las finanzas y a buques que transportan combustible a Cuba. Ese recrudecimiento, denuncia el ministro, está destinado a provocar dificultades adicionales a la población cubana y a dañar a cada familia y persona. El recrudecimiento coincide con la activación del título III de la Ley Helms-Burton, que se aplica en su totalidad. Estas demandas tienen efectos directos contra las empresas de terceros países y provocan daños en las negociaciones con los países del mundo.



El gobierno de Estados Unidos está aplicando medidas extremas. Entre ellas se encuentran, como precisó Rodríguez Parrilla, la prohibición del arribo de cruceros a nuestro país; y la aplicación de un límite arbitrario al envío de remesas por parte de cubanos y norteamericanos a nuestro país.



Las medidas que aplica el gobierno estadounidense incluyen restricciones al acceso a medicinas y alimentos. Ejemplo de esto es que la empresa cubana Medicuba SA., pidió insumos para el sistema de salud cubano y muchas organizaciones no respondieron y otras se negaron por el bloqueo.

Solo un país organizado, con una población unida puede enfrentar tamaña injusticia. Cuba cuenta con el apoyo internacional contra la aplicación del bloqueo. Es posible contabilizar los daños económicos, pero no los humanitarios. Los datos que he presentado demuestran que el bloqueo continúa siendo la causa principal de las carencias que sufre nuestro pueblo y el principal obstáculo para nuestro desarrollo.





Al concluir su exposición, el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió a las preguntas de la prensa acreditada. La periodista de este medio de comunicación, Ángelica Paredes se pronunció por conocer cómo el bloqueo continúa dañando al pueblo cubano, y se interesó por saber si se pudiera afirmar que hoy como nunca antes, y deliberadamente, las medidas de ese bloqueo van dirigidas a afectar a la familia y a los hogares cubanos.



El Canciller cubano respondió que el bloqueo sí ha estado dirigido a dañar a la familia cubana.