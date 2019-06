Bruno Rodríguez se reúne con su par canadiense Chrystia Freeland

Bruno Rodrguez se rene con su par canadiense Chrystia Freeland

2019-06-07 19:44:14 / web@radiorebelde.icrt.cu

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, fue recibido este viernes por la Honorable Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, durante una visita de trabajo a ese país. Este encuentro da continuidad al intercambio sostenido en La Habana, el pasado 16 de mayo, entre los dos cancilleres.



El titular cubano reiteró a su homóloga canadiense la preocupación de las autoridades cubanas por la suspensión de los servicios de otorgamiento de visas a los ciudadanos cubanos en su Consulado en La Habana. Explicó que esa decisión ya está afectando los intercambios en diversos sectores de la relación bilateral, y afecta particularmente a las familias cubanas, canadienses y mixtas, que deben someterse a un engorroso proceso para la obtención de sus visados, lo que incluye el traslado a un tercer país, riesgos a su seguridad y mayores costos. Igualmente, reiteró que no existe la menor evidencia de riesgos para la seguridad de los diplomáticos canadienses o de otros países en La Habana, ni justificación alguna para la retirada o reducción del personal de su misión diplomática.



En el encuentro, en el que se abordaron otros temas de la relación bilateral, Rodríguez Parrilla agradeció nuevamente la posición asumida por el gobierno de Canadá frente a la aplicación de la Ley Helms Burton, así como el tradicional apoyo a la resolución contra el bloqueo que se aprueba cada año en la Asamblea General de las Naciones Unidas.



Durante la reunión, los Ministros intercambiaron sobre la situación regional e internacional, ocasión en la que el Canciller cubano reiteró la firme e invariable solidaridad de Cuba con el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, la República Bolivariana de Venezuela y la unión cívico-militar de su pueblo y exhortó a apoyar la iniciativa de diálogo respetuoso con el gobierno venezolano sobre la base de los principios del Derecho Internacional y los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, en particular, el rechazo al uso y a la amenaza del uso de la fuerza, la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que provocan daños humanitarios.

Sobre #Venezuela, en reunión con canciller canadiense @cafreeland, la exhorté a apoyar iniciativa de diálogo en curso con el gobierno de la Rep. Bolivariana de Venezuela, basada en los principios del Derecho Internacional y en los postulados de la Proclama de #ALC como #ZonadePaz pic.twitter.com/NxOMGFLARK — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 7 de junio de 2019

Acompañaron al ministro cubano, la embajadora en Canadá, Josefina Vidal Ferreiro, y otros directivos de la Cancillería cubana. Por la parte canadiense estuvo presente el viceministro de Relaciones Exteriores, Michael Douglas Grant.



(Ministerio de Relaciones Exteriores)

Del Autor