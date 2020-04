Buen cine en la pequeña pantalla para sobrellevar el aislamiento

Buen cine en la pequea pantalla para sobrellevar el aislamiento

Abril se llena de colores y escenas gracias al programa especializado en cine cubano De cierta manera, que este jueves 16 continúa su tributo al caricaturista y realizador de dibujos animados Juan Padrón, recientemente fallecido. Los televidentes podrán disfrutar, entre otras propuestas, de varias animaciones de Juan Padrón, incluido el filme Elpidio Valdés asalta el convoy. Y como plato fuerte, De cierta manera compartirá una copia restaurada de la comedia llena de absurdos La muerte de un burócrata, del prestigioso cineasta Tomás Gutiérrez Alea y protagonizada por el conocido actor Salvador Wood. Este espacio de la televisión cubana ofrecerá a los televidentes a lo largo de abril interesantes propuestas en las categorías de ficción y documental, así como partituras musicales de Leo Brouwer, Gonzalo Romeu, Sergio Vitier Y Edesio Alejandro.



Posponen Festival Internacional Boleros de Oro 2020 por la Covid-19



El comité organizador del Festival Internacional Boleros de Oro, dio a conocer la posposición de la edición 31 del evento, el cual se celebraría en La Habana del 25 al 28 de junio de 2020, según publicó la web oficial de la UNEAC. La decisión se toma como consecuencia de la actual situación internacional provocada por la pandemia del Covid-19 que azota al mundo, y en particular a los países previstos a participar en este magno evento del bolero. El comité organizador de la cita, al propio tiempo, instó a sumarse a todos los esfuerzos de las instituciones nacionales e internacionales por combatir, controlar y contribuir a la extinción de este terrible flagelo que está afectando a nuestros pueblos. La Asociación de Músicos de la UNEAC, organización que auspicia la celebración del evento, agradece el interés demostrado por los artistas, músicos y cantantes que recibieron su carta de invitación, así como a los admiradores del género que habían manifestado su intención de asistir.



Gran Teatro de La Habana cumplió 182 años



El Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso fue fundado un 15 de abril hace 182 años y de manera inédita conmemora este aniversario con una luz encendida, a la espera de poder volver a prenderlas todas. Cuando las medidas de aislamiento social por amenaza de una pandemia sean innecesarias, el teatro activo de mayor antigüedad en Latinoamérica, retomará su programación cual templo sagrado para las artes escénicas y, en especial, la danza. En la actualidad lo conocemos con el nombre de Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, pero hace 182 años se fundó con el de Tacón, apellido del entonces capitán general de la isla e ideólogo de su construcción. Desde la apertura, diversas personalidades de todas partes del mundo exhibieron su talento en el coliseo cubano. Desde la década de 1960 es la sede teatral del Ballet Nacional de Cuba y de los Festivales internacionales de Ballet de La Habana, evento que atrae a la escena del histórico teatro a las más grandes estrellas de la danza mundial.



Declaran Monumento Nacional a siete cuevas camagüeyanas



Consideradas con anterioridad Patrimonio local, siete cuevas con pictografías aborígenes en el macizo montañoso de la Sierra de Cubitas fueron declaradas Monumento Nacional, emplazado en el norte de la provincia de Camagüey, y su entorno constituye una región arqueológica. El cambio de categoría se realizó por la importancia que reviste salvaguardar para la posterioridad las características naturales y los valores científicos, arqueológicos, históricos y culturales de las cavernas nombradas El Indio, Los Portales del Pinto, Los Generales, Las Mercedes, María Teresa, Matías y Pichardo. Un equipo multidisciplinario avaló anteriormente la autenticidad e integridad de esas espeluncas, y tuvo como antecedente las investigaciones del geógrafo y naturalista Antonio Núñez Jiménez, fundador de la Academia de Ciencias de Cuba, entre otras personalidades. Las tres primeras espeluncas atesoran pictografías correspondientes al periodo anterior a la colonización española a la Mayor de las Antillas, una muestra de las ceremonias mágico-religiosas protagonizadas por los aborígenes que habitaron la región norte del territorio.



Celebra Unesco el Día Mundial del Arte



La Unesco celebró este 15 de abril, por primera vez, el Día Mundial del Arte, jornada en la que llamó a aprovechar la cultura como un instrumento de inclusión y respaldo al desarrollo. 'El arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo, y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos y en el fomento del dialogo', se subrayó en un mensaje por el día proclamado durante la 40 sesión de la Conferencia General de la UNESCO, en 2019. La celebración representa una oportunidad de reforzar los vínculos entre las creaciones artísticas y la sociedad, de promover una mayor conciencia de la diversidad y de resaltar la contribución de los artistas al desarrollo sostenible. A propósito de la jornada, la Misión Permanente de Cuba ante la organización multilateral destacó el proceso de democratización de la cultura que comenzó en la isla con el triunfo de la revolución del 1ro. de enero.



Se mantiene activo Consejo de casas de Cultura en Cuba



A pesar de que sus instituciones se mantienen temporalmente cerradas en apoyo a las medidas adoptadas para frenar la propagación de la COVID-19, el Consejo Nacional de Casas de Cultura se mantiene activo. Según su vicepresidente Agustín Adrián Pérez González, desde los puestos de mando creados en los Centros Provinciales, y desde el propio Consejo Nacional se mantiene el monitoreo de la actividad que realizan en sus casas los profesores instructores de arte. Desde ellas, los instructores de arte y los diferentes especialistas laboran en la planificación de talleres y la revisión técnico metodológica de los mismos en aras de hacerlos más integrales y atractivos. Varios son los que se han vinculado a las labores de pesquisa sanitaria convocados por las estructuras de dirección locales como apoyo a las acciones de prevención y enfrentamiento a la COVID-19.



Museos cubanos virtuales en tiempo de coronavirus



Ante el cierre de los 337 museos existentes en Cuba, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, a través de su Departamento de Comunicación, ha hecho llegar la información de que quienes estén en casa y cuenten con los medios tecnológicos indispensables, tienen la posibilidad de visitar virtualmente un grupo de sus instituciones. Algunos de estos museos son el Museo Birán, el Museo Celia, el Memorial del Granma, el Museo de la Alfabetización, la Casa natal de José Martí, entre otros de igual importancia. No son todos los que el CNPC quisiera que contaran con estas nuevas tecnologías, que aparte de ser costosas, se impiden adquirir a causa del injusto bloqueo al que nos tiene sometido el gobierno de los Estados Unidos desde hace más de 60 años, pero no querían dejar de brindarle esta información al pueblo, más cuando son cientos los estudiantes que permanecen en sus casas. Esta opción les da la oportunidad, tanto a ellos como a sus padres, de conocer un poco más de nuestra historia patria.



Festival de Tribeca comienza hoy pero solo para el jurado



El Festival de cine de Tribeca de Nueva York comienza hoy su edición de 2020, aunque no puede desarrollarse en su formato normal por el coronavirus, por lo que los organizadores han decidido que siga adelante con algunas secciones online, pero con el visionado de la sección oficial solo por parte del jurado. De esta forma, las diez películas de la competición internacional serán vistas desde hoy por un jurado formado por Danny Boyle, William Hurt, Demián Bichir, Judith Godrèche y Sabine Hoffman. Entre esas diez películas hay tres latinoamericanas: la peruana "Contactado", dirigida por Marité Ugás; la mexicana "Kokoloko", de Gerardo Naranjo, y la chilena "Nadie sabe que estoy aquí", de Gaspar Antillo. La organización envió una carta a los responsables de los diez filmes, en la que recuerdan que el festival se ha pospuesto, "pero no cancelado", y que la fórmula que han elegido tampoco supone una versión completamente online de esta edición. Se trata de que el jurado vea, en los mismos días en que estaba previsto, las películas que forman parte de la sección internacional de competición. Y los premios se anunciarán en la web del festival respetando las fechas originales de celebración, que eran del 15 al 26 de abril.



