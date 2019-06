Buen debut cubano en Copa Panamericana de voleibol

Cuba tuvo un buen arranque en la Copa Panamericana masculina de voleibol al vencer a Argentina en cinco sets, en el certamen que organiza la ciudad mexicana de Colima.



Los cubanos lograron el triunfo con parciales de 32-30, 25-20, 22-25, 17-25 y 15-13.



Antes del inicio de la competencia los directores técnicos ofrecieron declaraciones a la prensa.



Fabián Muraco, Argentina: “Hay algunos jugadores que repiten de la edición pasada, suman experiencia. Siempre competimos con pasión hasta el último día. El cuerpo técnico nuevo armó un cronograma competitivo para estar acá, en la VNL, en los Panamericanos y el Pre-Olímpico”.



John Barrett, Canadá: “Trataremos de ganar cada juego, jugar fuerte con respeto a nuestros rivales. La competencia acá es muy buena, dándonos la oportunidad de evaluar a los jugadores en el ámbito internacional y ver su potencial”.



Daniel Nejamkin, Chile: “El equipo tuvo un juego de preparación con Portugal en Chile antes de la VNL en Argentina, uno con el equipo de Argentina de la VNL y otro con el que está acá; además otro con México. El juego ante República Dominicana será clave, de ello dependerá nuestra ubicación en el grupo y ver dónde competimos el resto del torneo”.



Nicolás Vives, Cuba: “Estamos en preparación para los Juegos Panamericanos, que es nuestra competencia fundamental. El objetivo es ganar cada partido, pero sin presión, estamos todavía en una etapa de preparación”.



Alexander Gutiérrez, República Dominicana: “Traemos un equipo totalmente renovado, incluso dos jugadores que estarán en el mundial Sub-19. Buscamos seguir formando bases sólidas para que el programa en la categoría mayor sea más estable y mejorar la posición (décima) de la edición pasada”.



Reider Lucas, Guatemala: “Muy satisfechos de mantenernos en este nivel de competencia, es un evento de mucha calidad que nos ayuda a seguir desarrollando nuestro voleibol. El equipo viene a sacarle el mejor provecho al evento, a pesar del grupo tan difícil en que estamos”.



Jorge Azair, México: “Contentos de ser sede, el apoyo de la afición es importante para el desarrollo de nuestro deporte, promueve y motiva a buscar la medalla de oro. Mi equipo es maduro, con años de estar jugando juntos; hay algunos jóvenes con mucha energía que hacen una buena combinación para prepararnos para Juegos Panamericanos y el Pre-Olímpico”.



Diego Recavarren, Entrenador Asistente Perú: “El equipo ha progresado bastante desde el año pasado, tuvimos una gira de preparación en República Dominicana y Cuba; fueron juegos importantes de roce internacional. Esperamos que los chicos den su mejor esfuerzo para mejorar la posición de la edición pasada”.



Jamille Torres, Entrenador Asistente Puerto Rico: “Venimos de una buena actuación en el Challenger en Cuba, con un equipo Sub-21, un buen proyecto para futuro. No hay forma de decir si estamos bien o no hasta no probarlos y esta es la oportunidad de hacerlo”.



Roberto Joval, Surinam: “Somos nuevos en esta competencia, estamos contentos de estar acá, nos preparamos bien porque solo hay nombres grandes. Venimos a jugar bien y a disfrutar la experiencia, si ganamos un juego será una gran celebración”.



Gideon Dickson, Trinidad y Tobago: “Tuvimos que hacer ajustes serios para estar aquí, estamos agradecidos por la oportunidad. Por tener tanta experiencia compitiendo a este nivel nuestro equipo nos representará bien, aceptaremos los resultados, pero dejaremos todo en la cancha todos los días”.



Milan Zarkovic, Estados Unidos: “Este es un equipo nuevo, llevamos cuatro semanas de preparación juntos, pero los jugadores están en acción todo el tiempo. Venimos del país que tiene uno de los mejores equipos de voleibol en el mundo, por lo que esperamos ser lo mejor que podamos”.



Este lunes Cuba enfrentará a Canadá.

Del Autor