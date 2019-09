Buen inicio cubano en mundial de atletismo

La Habana – Con un salto extraordinario inició Cuba su presentación en el XVII Campeonato Mundial de Atletismo en Doha, Catar. En una calurosa urbe, con temperaturas de hasta 40º C y una humedad relativa bien elevada, compitieron seis de los atletas cubanos que representan a la Mayor de las Antillas, del total de 17 que registró la Federación Cubana de Atletismo, según las inscripciones del evento.

El debut estuvo a cargo de Juan Miguel Hechevarría, quién se estiró hasta los 8,40 metros en su primer intento de la clasificación del salto de longitud. Sólo el caribeño logró superar la marca exigida por la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) de 8,15 y demostró desde el inicio que es el máximo favorito para ser campeón mundial por segunda oportunidad en su carrera. Según la IAAF, este es el mejor salto realizado en una clasificación desde 1999, así de bien anda Juan Miguel.

🚨 Juan Miguel Echevarria jumps 8.40 🚨



Longest ever jump in the qualification rounds at the #WorldAthleticsChamps since 1999 🙌 pic.twitter.com/ohxVXkdeqa