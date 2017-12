Buen primer año del ciclo olímpico para los luchadores cubanos (+Audio)

La lucha resultó uno de los deportes que más sobresalió por Cuba en la arena internacional en este 2017 que ya acaba, repasemos lo más importante ocurrido con esta disciplina en este primer año del ciclo olímpico, rumbo a Tokio 2020.



60 medallas, 21 de oro,17 de plata y 22 de bronce, fueron las preseas alcanzadas por este deporte en los eventos oficiales del año, entre los que destacan, el Campeonato Mundial de mayores, el de la categoría juvenil, y el Sub 23, según explicó a la prensa, el Metodólogo nacional, Wilber Sánchez.



La justa del orbe para mayores aconteció en la ciudad luz, París, y allí los gladiadores cubanos alcanzaron tres preseas de bronce, y un séptimo lugar.



Las medallas, dos llegaron en la modalidad libre, por intermedio de Alejandro Valdés y Yowlis Bonne, y la otra en greco con el novato Oscar Pino, quien mantuvo la tradición de lograr medallas en la categoría superpesada,130 kg, en tanto, el grequista Daniel Gregorich conquistaba un meritorio séptimo lugar.



En este mundial, Cuba no pudo contar con los medallistas olímpicos de Río 2016, el campeón Ismael Borrero, y el subtitular Yasmani Lugo.





Por su parte, en la categoría juvenil solo concursaron con féminas en la justa del orbe, que tuvo lugar en Tempere, Finlandia, allí las discípulas del experimentado preparador Filiberto Delgado celebraron los segundos lugares de Yudaris Sánchez (67 kg) y Lianna de la Caridad Montero (55 kg).



Unos meses después, Yudaris volvía a estar en el podio, esta vez con un bronce en el mundial de la categoría Sub 23 años, y Mabelkis Capote alcanzaba un destacado quinto lugar en los 75 kg.



En su primer año al frente del seleccionado femenino, Filiberto Delgado, se mostró contento, pero no satisfecho con los resultados logrados.



Además de la presea conquistada por las mujeres en el Sub 23, los varones también accedieron al podio y en este caso a lo más alto, por intermedio del joven espirituano Reineris Andréus, que se proclamó monarca en los 57 kg.



En este propio certamen, celebrado en Polonia, es de resaltar el quinto lugar de Lázaro Hernández en los 86 kilogramos.



El 2018, que ya se inicia, traerá importantes competencias para la lucha cubana, iniciando con la participación en el mes de enero en dos torneos en Rusia, donde intervendrán atletas de las dos modalidades y sexos, luego en febrero, el Coliseo de la Ciudad Deportiva, acogerá los tradicionales torneos Granma-Cerro Pelado.





Esa propia instalación servirá de sede en marzo del torneo clasificatorio a Barranquilla, donde los ocho mejores en cada categoría de peso, asegurarán el cupo a la cita regional.



El propósito, declarado por los entrenadores para estos Juegos, es de alcanzar las seis medallas de oro en la modalidad clásica, cinco o seis en la libre, y dos en la rama femenina.



Escuche detalles en audio:

