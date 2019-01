Buscan diputados británicos arrebatar al gobierno el control de BREXIT

El plan de un grupo de diputados del Reino Unido por evitar la salida del país de la Unión Europea (UE) sin un acuerdo con el bloque ganaba fuerza este miércoles después de que el principal partido de la oposición, el Laborista, anunció como muy probable que apoye dicha propuesta en el Parlamento.



La nación anglosajona atraviesa su crisis política más profunda desde la Segunda Guerra Mundial, por la división en torno a cómo se abandonará la UE, un proceso conocido como BREXIT, cuya fecha tope está fijada para el 29 de marzo, pero aún No se ha aprobado un acuerdo para llevar a cabo ese divorcio.



La primera ministra, Theresa May, está luchando para acabar con el estancamiento después de la aplastante derrota que la semana pasada sufrió su propuesta, negociada durante dos años con la UE y que contempla estrechos vínculos con el bloque posterior al BREXIT.



El resultado de dicha votación parlamentaria acercó la posibilidad de una salida del Reino Unido de la UE, sin un pacto, una posibilidad que se considera desastrosa para la economía británica, entrelazada por numerosos vínculos con los otros países europeos y necesitada de un período de transición para adaptarse al BREXIT.







Temiendo a eventualidad de un BREXIT sin pacto con la UE, algunos legisladores británicos han propuesto una medida insólita, al tratar de arrebatar el mando del proceso al gobierno de May.



Es muy probable que el Partido Laborista respalde este intento, que se ha presentado mediante una enmienda de una de sus diputadas, Yvette Cooper.

De aprobarse, May tendría hasta el 26 de febrero para que el Parlamento dé luz a un acuerdo o se enfrentaría a una votación parlamentaria para retrasar el Brexit.



El segundo hombre más poderoso del Partido Laborista, John McDonnell, consideró sensata la enmienda de Cooper y dio por muy probable que la formación la apoyaría.



Incluso, la propuesta ganó impacto económico, con la libra esterlina subiendo a su máximo en dos meses, al cotizarse a uno coma treinta por dólar.



Si se aprueba la enmienda Cooper, le daría de manera efectiva al Parlamento el poder de fijar una fecha límite en el 26 de febrero para que el Parlamento apruebe un acuerdo propuesto por May.

The PM has two options if the Cooper Bill passes.



1. Prorogue Parliament until 30th March.

2. Advise the Queen to not grant royal assent to a bill that effectively abolishes the executive.



It's entirely within the gift of the executive to ensure we leave at 11pm on 29th March.