En Audio: Buscar eficiencia con nuestros propios recursos

La Habana-. El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intercambió en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) con los máximos dirigentes sindicales del país y representantes de los quince sindicatos que integran el movimiento obrero cubano.

El aporte y discusión de los trabajadores para diseñar el Plan de la Economía en Cuba fue el tema central del encuentro, donde estuvieron presentes el Miembro del Buró Político y Secretario General de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento; junto al Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández; y la Titular de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss.

El incremento y diversificación de las exportaciones, la sustitución de importaciones, la eficiencia del proceso inversionista, mantener las medidas de ahorro y potenciar los proyectos de desarrollo local son prioridades del Plan de la Economía, y para ello es esencial que donde están los procesos productivos fundamentales se trabaje con todas las ideas y alternativas posibles.

En ese sentido, el presidente cubano ha insistido en que cuando se discuta el Plan con los trabajadores hay que centrar el debate en que ellos propongan cómo buscar más eficiencia con los recursos que tenemos en cada unidad.

Al intervenir en la reunión, el presidente cubano subrayó la necesidad de defender el desarrollo del país. Al referirse a la discusión de los trabajadores acerca del Plan de la Economía, Díaz-Canel consideró que “tiene que ser un proceso profundo, lejos de cualquier rutina; un proceso que comprometa y convoque, y además conmueva, porque la gente tiene que sentir que la situación que estamos viviendo la tenemos que enfrentar entre todos, y cómo entre todos vamos a aportar”.

Más adelante expresó que “indudablemente la clase más revolucionaria, que más aporta en el proceso revolucionario cubano, sin negar ninguna de las otras, es precisamente la clase obrera…Todos los trabajadores deciden mucho en la vida del país”.