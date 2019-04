En audio: Buscará Erick Hernández otra marca mundial

En audio: Buscar Erick Hernndez otra marca mundial

La Habana, Cuba.- Este sábado 27 de abril en el histórico Hotel Copacabana, el recordista mundial y Guinness, Erick Hernández, tratará de dominar el balón de pie con 1 Kg y medio de peso en cada pierna, por más de cuatro horas y 18 minutos, cota que estableció en el actual año el joven Luis Carlos García.



A pesar de que en el anterior intento las condiciones no fueron las mejores, regresa a esta instalación hotelera situada en la zona de Miramar. El intento está planificado para iniciar a las 9:00 AM. “Tuve algunos problemas con los lugares donde lo iba a realizar, esto me llevó a tener que alargar mucho los entrenamientos.



Finalmente me decidí por el Copacabana, quizás no tenga todas las condiciones, pero me da confianza porque he logrado otros récords ahí”. El “hombre récord” dijo que el hecho de recibir oposición de su compañero de especialidad Luis Carlos García, lo motiva a buscar nuevas marcas a pesar de sus más de cinco décadas de vida.







“Siempre tener una competencia es bueno. Llegó un momento que me sentía solo en la especialidad. Me motiva no solo por la competencia, sino que también estoy formando un relevo. Sé que Luis Carlos será un digno continuador de lo que yo inicié hace ya algunos años”.



Erick Hernández, señaló que la primera vez que buscó este récord, a finales del 2018, recibió varias contracciones, de ahí que no pudo ir más allá de las tres horas. “Lo que más me golpeó fueron las contracturas en el tren inferior. Ahora tomaré bastante líquido, recuperantes, para evitar las contracciones, porque me siento en una excelente forma para conseguir este objetivo”.



Ante la interrogante si esta vez Erick volverá a doblar la marca anterior expresó: “No es que sea una utopía, pero no es el objetivo. Solo buscaré superar la marca. Por este mes ya yo generalmente tengo por lo menos un récord y por problemas con la sede no lo he podido intentar. Este mismo intento lo realizaré a finales de año”.



Escuche y descargue la versión radial en nuestro Canal iVoox







Del Autor