Buscará el zurdo de Granma Leandro Martínez completar la pollona

Escuche y descargue la entrevista concedida por Leandro Martínez a Radio Rebelde

El pícher zurdo de Granma, Leandro Martínez, tomado como refuerzo por el equipo de Las Tunas para la recta final de la temporada, ha sido anunciado por el mentor Pablo Civil para trabajar esta noche ante Ciego y buscar la cuarta victoria de los leñadores en el play-off semifinal.



Leandro, doble campeón nacional con los Alazanes de Granma en 2017 y 2018, no lanza desde octubre del pasado año, y hará su debut con el uniforme de Las Tunas, en un desafío que de ganar representaría la clasificación por segunda temporada consecutiva de los orientales a la final del béisbol cubano.



“El manager Pablo Civil me dio esa responsabilidad y yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que el play-off se acabe mañana (hoy)”, manifestó, Leandro a Radio Rebelde, minutos después de que los tuneros consiguieran su tercer triunfo ante los tigres avileños.



“Mi respeto para el equipo de Ciego, es una gran selección, pero nosotros estamos en un gran momento y este martes debe ser el día para que se acabe el play-off, y regresar a las Tunas y esperar al que gane la otra semifinal”, apuntó, Martínez.



El zurdo, de 39 años de edad, y natural del municipio granmense de Campechuela, ha participado en cuatro series de postemporada en las que ha trabajado en 17 juegos, seis como abridor y el resto como relevista, y exhibe un formidable record de 5-1.



Después de concluir la primera etapa de la actual Serie con Granma, equipo que no avanzó a la segunda ronda, Leandro se tomó un descanso hasta que el manager tunero Pablo Civil lo llamó para que entrará en lugar del pícher matancero Armando Dueñas.



“Llevaba casi tres años sin parar y aproveché este tiempo para tomarme un descanso, Pablo me llamó y me dijo que me pusiera a entrenar, y eso hice, he entrenado fuerte y estoy preparado física y mentalmente para lanzar ante Ciego de Ávila, pienso ser campeón nuevamente, ahora con Las Tunas”, concluyó diciendo el integrante del equipo Cuba a los Clásicos Mundiales de 2013 y 2017.



