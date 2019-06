Cae Cuba con las botas puestas en Mundial de Softbol





La Habana, Cuba.- La escuadra cubana de softbol perdió un dramático juego, que concluyó 4-5 ante la República Checa en el Mundial y tendrá que discutir los lugares del noveno al 16. Un cuadrangular de Marek Malí con un compañero en circulación, le dio el pase a la segunda ronda a los locales, cuando los antillanos llegaron a estar a tres out de conseguir dicho boleto.



Los dirigidos por Leonardo Cárdenas, fabricaron su primera anotación en el mismo inicio del choque, cuando Reinier Vera pegó imparable al bosque izquierdo con un compañero en la intermedia. Inmediatamente los checos igualaron el partido, por el jonrón del primero en la tanda, ante los envíos del derecho Alain Román.



Ambos abridores se enfrascaron en un bonito duelo hasta el cierre del 5to episodio, cuando los anfitriones anotaron dos, después de dos out y tomaron ventaja de 3 anotaciones por una.







En la sexta Cuba descontó, gracias al vuelacerca del designado y quinto en la tanda Roger Rosete, para poner el encuentro 2-3, a falta de una entrada. En el séptimo, el mejor hombre a la ofensiva en el choque por los cubanos Reinier Vera, despachó cohete al jardín central con las bases llenas y les dio empate y ventaja a sus compañeros.



Cuando parecía que después de 31 años sin participar en un Campeonato Mundial, nos colábamos entre las ocho mejores selecciones del certamen, el relevista Alain López no pudo hacer el trabajo. Comenzó dándole boleto al segundo bate David Mertl, para enfrentar al mejor bateador de los checos Marek Malí, quien desapareció la bola por el jardín derecho.







De esta forma Cuba finalizó con 3 sonrisas y 4 descalabros, empatada en los puestos del cuarto al sexto con los checos y mexicanos en la llave A. El desempate favoreció a los locales, porque vencieron a los dos conjuntos que estaban involucrados junto a ellos en el triple empate.



Los cubanos consiguieron victorias 11-2 sobre Filipinas, 6-0 Botswana y 7-2 vs México. Señalar, que, en el caso de las derrotas, en ninguna le sacaron más de dos carreras de diferencia. Ante Nueva Zelanda 0-2, 0-2 vs Japón, 2-3 ante Argentina y esta última 4-5 frente a la República Checa.



Ahora los antillanos tendrán que disputar los puestos del 9no al 16. Este viernes rivalizarán con Dinamarca, equipo que finalizó quinto en el grupo B con idéntico balance que los cubanos.



Del Autor