Caen mercados bursátiles, tras lunes negro en Wall Street

Los mercados bursátiles sufrieron fuertes pérdidas este martes, tras el lunes negro que vivió Wall Street, cuando el índice industrial Dow Jones registró su mayor porcentaje de caídas en los precios de las acciones desde agosto del dos mil once y también el peor desplome en puntos en un solo día en la historia de esa bolsa.



Uno de los indicadores más golpeados este martes fue el índice Nikkei 225 de Tokio, con declinaciones también en otras bolsas asiáticas, como la china de Shangai, la de Hong Kong, la australiana y la surcoreana.



La misma tendencia se mantuvo en las cotizaciones en las plazas europeas, aunque a un paso más moderado, por la esperanza de la cascada de ventas de acciones de Wall Street no se repetiría este martes.



Y efectivamente, de una baja inicial de 500 puntos, el promedio industrial Dow Jones subió 350 este martes por la mañana, en la Bolsa de Valores de Nueva York.



Aunque muchas plazas mundiales estaban cerca de donde comenzaron el año, las pérdidas en el valor de las acciones suponen ahora un brusco cambio de dirección, tras largos períodos de ganancias récords, un bamboleo que los expertos predecían desde hace tiempo.



La llamada "corrección" en la tendencia alcista de los mercados bursátiles ganó fuerza el lunes en la bolsa de Wall Street, por el temor de los inversionistas a que la Reserva Federal de Estados Unidos o FED suba las tasas de interés de los prestamos más rápido de lo que muchos expertos habían previsto, tras el crecimiento de los salarios.



Si bien salarios más altos son una buena noticia para los trabajadores, en términos macroeconómicos supone un problema, porque impulsan al mismo tiempo la inflación.



Es decir, con mayores sueldos, lo usual es que la gente gaste más, haciendo que los precios de los productos aumenten: la llamada inflación, cuyo mantenimiento en una cifra deseable es un indicador clave para asegurar una economía saludable.



Normalmente, el arma que tienen los bancos centrales para mantenerla controlada son las tasas de interés o precio del dinero para los préstamos.



Por eso, al aumentar los salarios más de lo esperado, se da por descontado que la Reserva Federal tendrá que incrementar sus tasas, para combatir la inflación.



En una reacción en cadena, esa alza no solo le dificulta a las personas y a las compañías solicitar créditos, sino que también puede provocar que los inversionistas salgan de las bolsas y se refugien en los bonos.



El lunes negro en Wall Street encendió todas las alarmas en Estados Unidos, donde los operadores del mercado accionario han advertido que las ventas podrían seguir por un poco más de tiempo, aunque muchos no ven una recesión en el horizonte y esperan que el fortalecimiento de la economía global y las ganancias de las acciones ayuden a los precios de las acciones a recuperarse.



Aunque los especialistas auguran que lo ocurrido este lunes en Wall Street no es tan grave, igualmente provoca gran inquietud, pues se desconoce si es el presagio de una caída mayor o un retroceso pasajero.



Para algunos analistas lo que resulta evidente es que muchos han perdido la confianza en la economía de Estados Unidos y relacionan la caída en Wall Street con algunas de las políticas del presidente Donald Trump.







Es el caso de su reforma fiscal, que redujo los impuestos a las corporaciones y a muchos trabajadores, pero a costa de disminuir los ingresos públicos y, en consecuencia, agrandar el agujero del déficit presupuestario.



También pesan las restricciones de Trump al libre comercio internacional para favorecer la producción estadounidense frente a la competencia extranjera, cuando la experiencia indica que los mercados financieros prefieren un ambiente de desregulación y facilidades para los negocios.



