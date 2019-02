Califican de persecución política nueva condena de prisión a Lula

2019-02-07 08:38:41 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Partido de los Trabajadores de Brasil califica hoy de persecución política e ilegal la nueva condena dictada contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero. 'La persecución a Lula no para. Gleisi Hoffmann, presidenta nacional del Partido afirmó que en el recuerdo del pueblo y de la historia, Lula será siempre mayor que sus verdugos, mientras el diputado Paulo Pimenta, del PT, asegura que 'es una sentencia ilegal, que contradice la jurisprudencia del derecho brasileño, porque no se basa en pruebas'. La víspera, la juez federal Gabriela Hardt condenó a 12 años y 11 meses de cárcel al exprimer mandatario, quien ya cumple prisión por otras causas, al considerar que se benefició de las reparaciones en una casa de campo en Atibaia, en el interior de Sao Paulo. Hardt acató el argumento del Ministerio Público Federal de que el exlíder metalúrgico participó conscientemente de un esquema criminal de lavado de dinero y corrupción que involucra a la empresa estatal Petrobras y contratistas. (PL)



ELN dispuesto a continuar negociaciones de paz con el gobierno



La Delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia anunció estar dispuesta a seguir las negociaciones de paz hasta el punto de reestructurar algunos acuerdos establecidos con el Gobierno anterior. El jefe de la Delegación de Paz en Cuba del ELN, Pablo Beltrán, manifestó que, si es necesario replantear los protocolos de regreso al país con el Gobierno, ellos están dispuestos a llegar a un acuerdo, pero señala que el gobernante Iván Duque debe garantizarle su seguridad, indica Telesur. El Gobierno de Duque pide cese de hostilidades y la liberación de los retenidos como condición para mantener los diálogos iniciados con la administración de Juan Manuel Santos. Por su parte, el ELN reitera su disposición de renegociar sin requerimientos previos, con el propósito de encontrar una solución política y dar continuidad al proceso de paz en Colombia. Mientras el Gobierno colombiano da respuesta a la propuesta que ha manifestado el ELN, la delegación de paz estará en La Habana (Cuba) el tiempo que sea necesario. (Telesur)



Ratifica Nicolás Maduro su respaldo al mecanismo de dialogo en Venezuela



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que su Gobierno respalda plenamente el mecanismo presentado por México y Uruguay para lograr el diálogo en su país, publicó Telesur. La primera reunión para ayudar y propiciar un diálogo por la paz en Venezuela ha sido todo un éxito y ratifico todo el respaldo al plan de las cuatro fases que está proponiendo el mecanismo de Montevideo integrado por México, Uruguay y los 14 Gobiernos del Caribe más Bolivia. Asimismo, Nicolás Maduro manifestó que están listos y preparados para participar en un proceso de diálogo soberano, constitucional para la búsqueda de una agenda nacional de acuerdo, de paz y entendimiento. Desde la Base Aérea General en Jefe Rafael Urdaneta en el estado Zulia, el presidente venezolano destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantiene un compromiso con el pueblo en unión cívico-militar para garantizar la defensa de la soberanía del país. Estamos en combate, estamos en batalla, por la defensa del honor, de la dignidad de todo un país, y ustedes llevan no solo las armas de la República, ustedes llevan a la dignidad, la moral y el honor de una historia de 500 años, destacó Nicolás Maduro. (Telesur)



Se movilizan organizaciones políticas y sociales en Argentina



La organización política argentina Polo Obrero y el movimiento social Barrios de Pie realizarán hoy en Buenos Aires y otras provincias una jornada nacional de lucha contra las políticas de ajuste del Gobierno de Mauricio Macri. Basta de hambre y represión, derrotemos el plan de ajuste ahora, señaló la convocatoria difundida en internet por los organizadores, quienes invitan a una concentración frente al Congreso Nacional desde las 09:00, hora local, para luego marchar hacia la emblemática Plaza de Mayo, que se encuentra a unos pasos de la Casa Rosada. Durante la jornada de lucha, los manifestantes pedirán por una apertura y aumento de los programas sociales, dirán no a los tarifazos en varios servicios públicos, abogarán por trabajo y educación para los jóvenes y por una asistencia alimentaria inmediata para los desocupados y los llamados comedores populares. Por un paro activo y un plan de lucha de las centrales obreras. Ninguna tregua, apunta la convocatoria. (PL)



Concluyó en Rusia la ronda de conversaciones de paz entre el gobierno afgano y los talibanes



Una nueva ronda de conversaciones de paz entre delegados afganos y talibanes concluyó en Moscú, Rusia, con la suscripción de una declaración conjunta entre las partes. En las reuniones participaron importantes políticos del país, incluyendo el expresidente Hamid Karzai, miembros de la oposición y líderes tribales, mientras el actual Gobierno de Afganistán no envió una delegación oficial. El documento final, que se centra en la búsqueda de una salida política a un conflicto de 18 años, hace hincapié en el respeto a los cánones islámicos y respalda el trabajo de un Gobierno central fuerte que incluya a todas las etnias. Además, los participantes resaltaron la importancia de la retirada completa de las fuerzas extranjeras de Afganistán y pidieron excluir a los líderes talibanes de la lista negrade la Organización de las Naciones Unidas, para así crear "un ambiente de confianza", según señalaría textualmente el documento. También hicieron un llamado a las potencias mundiales para que eviten interferir en los asuntos internos de su país. Este paso garantizaría que el territorio afgano no sea utilizado para emprender ofensivas contra otros Estados, aseguraron. Desde el punto de vista de Francisco Coloane, exoficial de la ONU en misiones en Asia y África, los talibanes "han demostrado tener una posibilidad política de empezar a abandonar la postura belicista y destructiva respecto al Estado afgano". Además, afirmó que "Rusia da confianza a las partes que están negociando, porque no se entromete en los asuntos internos". La próxima ronda de conversaciones se celebrará en la capital de Qatar, Doha. (RT)



(Haciendo Radio)