Camagüey, cuatro meses después de Irma (+Audio, Video, Infografía y Fotos)

Camagüey, cuatro meses después de Irma. Fotos de la autora. Diseños: Alejandro Rojas

Camagüey, Cuba.- Justo cuando han transcurrido cuatro meses del paso del huracán Irma, en esta provincia se aprecian los resultados de las tareas de la recuperación.

En los lugares donde el 8 de septiembre los cultivos fueron arrasados, y las casas y los árboles derribados, hoy se levantan confortables viviendas, los árboles proporcionaron materiales para la construcción y las siembras ya tienen frutos.



En el polo productivo La Amelia, de Camalote, en el municipio de Nuevitas, lo cultivos de plátano, yuca y fruta bomba del campesino Davel Orlando Cordovés Rivero, quedaron destruidos.





“Pero de inmediato arrancamos a limpiar, a resembrar, a picar lo dañado; y ya se ven los resultados en el plátano, todo recuperado, con cultivos intercalados, y estamos preparando más tierras para incrementar la siembra de plátano, y ya en mayo junio, tendremos la primera cosecha de lo recuperado.



“Espero que este año sea favorable en la alimentación del pueblo, porque aunque Irma pasó y acabó, el tiempo ha sido favorable, por las lluvias y la disponibilidad de agua que ahora tenemos; y además, con el esfuerzo que nosotros hemos hecho, y los compañeros del municipio y de la provincia, quienes nos han apoyado en todo; y esperamos seguir así, porque demostramos que sí pudimos y se podrá”.





Los polos productivos de la provincia de Camagüey, muy dañados por los efectos de los vientos asociados al huracán Irma, en septiembre último, hoy muestran avances en la recuperación de las casi once mil hectáreas dañadas; todo el plátano está recuperado; y continúan las siembras de ciclo corto, para incrementar la entrega de viandas y vegetales a la población.



No extrañan las actitudes y el trabajo de campesinos y productores, el entusiasmo y la consagración, porque como significara el Comandante en Jefe Fidel Castro en Camagüey, “es lo que la Revolución ha hecho por el pueblo; lo que la Revolución ha hecho por el hombre en todo el país, y en esta provincia; es lo que ha significado para nuestra nación y para nuestros compatriotas, la posibilidad de construir su propio camino y escribir su propia historia”.



En Camagüey se escriben nuevas páginas de sacrifico y solidaridad, en la construcción y reparación de las casas, muy afectadas por el huracán Irma, y los resultados son alentadores con la reparación de más de diez mil viviendas, y de ellas, más de mil 300 nuevas.





Los vecinos reconocen la labor de campesinos, trabajadores y fuerzas y medios movilizados de toda la provincia.



“Después de haber pasado Irma por aquí, y que me entreguen la llave de una casa nueva, eso es una cosa grandiosa de esta Revolución, porque yo no pensaba nunca tener así mi casa”, dice en la comunidad Nuevo Moscú, -porque se levantó completa-, Leonis Díaz Agüero; y su esposa, Xiomara Matos, ratifica tal criterio, “yo no pensaba tener mi casa nueva, con buenas condiciones, y mire lo que ha hecho la Revolución por nosotros”.





En el Consejo Popular Brasil, uno de los más golpeado por los vientos, es elocuente el ejemplo de Mayelín González, quien vive también en la comunidad Moscú, muy cerca del ingenio azucarero Brasil, en el municipio de Esmeralda.





“Ya tengo mi casa nueva; construida en el mismo lugar donde el ciclón derribó la mía. Fueron días terribles, muy doloroso perder la vivienda; pero ya me construyeron una nueva, con los recursos locales, tablas de palma y madera de los árboles derribados por los vientos; ahora con mejores condiciones, y ya con servicio eléctrico y de agua. Esta es mucho mejor que la casa que yo tenía antes, la tabla de palma es muy duradera y el techo, con tejas de fibrocemento”.





Un trabajador por cuenta propia, Horacio Fonseca, significó el apoyo recibido: “las casas las están construyendo la gente de las cooperativas, que vienen de muy lejos, de todos los municipios de la provincia; y este caserío estaba un poco destruido antes del ciclón, pero hoy, la gente está contenta, muy contenta”.



Así coinciden todas las opiniones: “el ciclón me llevó mi casa; pero hicieron estas casitas aquí, gracias a la Revolución; mejor que la que teníamos antes; están más confortables, y hasta una bodega nos hicieron aquí, ya no hay que ir al otro batey a comprar los víveres; y todos los vecinos hemos cooperado en lo que ha hecho falta”.





No hay dudas de la grandeza de la obra; el paisaje se ha transformado en cuatro meses; hoy se levantan nuevas viviendas y comunidades; mejora la infraestructura social, de servicios y económica en las zonas más afectadas por el paso de Irma, y crecen los cultivos, porque al decir de nuestro Martí, “después de los huracanes la tierra queda renovada y pura”, y con las manos y el corazón, los camagüeyanos la ponen a producir.

