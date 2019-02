Camagüey, un símbolo de la nación cubana



Fotos tomadas del perfil de Facebook de Miguel Febles, corresponsal del periódico Granma en Camagüey.



Camagüey, Cuba.- Intensa jornada vivieron los camagüeyanos este dos de febrero, con motivo del aniversario 505 de la fundación de la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe.



Como es tradición, los vecinos de la ciudad despertaron con la Diana Agramontina y la Ceremonia de la Bandera en la antigua Plaza Mayor, hoy Parque Agramonte, considerado el sitio del definitivo asentamiento de la Villa, y donde en el año 2008 se proclamara el centro urbano más antiguo, Patrimonio Cultural de la Humanidad.



El Historiador de la Ciudad de La Habana y Presidente de la Red de Oficinas del Historiador y Conservador de Cuba, Doctor Eusebio Leal Spengler, con su elocuente y sapiente verbo, agasajó a los hijos del Camagüey.



La conferencia, devenida como es habitual, magistral clase, abrió la segunda sesión del XIII Simposio Internacional Desafíos en el Manejo y Gestión de Ciudades, que auspicia la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey (OHCC), y la Asamblea Municipal del Poder Popular.



El destacado intelectual cubano significó que “ha sido su destino y ha comprado con sinceridad y con pasión la obra patrimonial de Camagüey, y cuando me refiero a la obra patrimonial no me limito al tema del Centro Histórico; me refiero a Camagüey como entidad moral, política, histórica, patriótica, como entidad humana”.



Leal, como siempre, enalteció la figura de Ignacio Agramonte Loynaz, y al recordar a Carlos Manuel de Céspedes y las acciones de Máximo Gómez en el Camagüey, luego de asumir el mando de las fuerzas en 1873, expresó que “con la muerte de El Mayor se perdió el Sucre de nuestra historia, la continuidad de esa etapa revolucionaria”.



Eusebio Leal enfatizó en la importancia de la cultura como patrimonio inmaterial, “porque cuando la sociedad pierde la memoria, muere lentamente; y nosotros necesitamos de la historia, que es la cultura que queda en nosotros, lo que forma parte de nuestra memoria y de nuestra naturaleza”.





El Presidente de la Red de Oficinas del Historiador y del Conservador de las Ciudades Patrimoniales de Cuba, creada por encargo del General de Ejército Raúl Castro, recordó que “el objetivo es trabajar por la unidad del pueblo y de las instituciones, representado por los matices y las características de cada territorio.



“De ahí la trascendencia de esa labor, que debe preservar los valores del patrimonio inmaterial y material, para salvaguardar las ciudades y su historia”.

Eusebio Leal felicitó a las autoridades del territorio, “por la dedicación, en ese justo equilibrio entre la preocupación por la historia y la ocupación por el futuro próspero de Camagüey.



“Así hay que trabajar; porque frente a las dificultades y a los golpes de la naturaleza, debe prevalecer la férrea voluntad de construir y de levantarse. Y Camagüey es un buen ejemplo, con su Plaza de San Juan de Dios, donde todavía pesa el enorme misterio de haber sido expuesto allí el cuerpo de Agramonte, antes de ser incinerado, es quizás el testigo idóneo de la voluntad del pueblo de la antigua ciudad de Puerto Príncipe.



“Un pueblo que pasó la miseria, el hambre, el expolio, la persecución, el escarnio contra las mujeres, contra aquellas heroínas, contra aquellos hombres, contra aquellos padres ancianos; y, sin embargo, Camagüey se levantó y es un símbolo de la nación cubana.



“Y mientras vivamos los cubanos, levantaremos siempre la mirada hacia nuestros padres fundadores; y entre ellos, con una estrella en la frente, con su pelo a la moda, con su gallardo estilo, con su voz de letrado, y con su machete de soldado, ¡Agramonte!”.



El Historiador de la Ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler, recorrió este dos de febrero, aniversario 505 de la otrora Villa de Santa María del Puerto del Príncipe, las obras que conforman el Museo Ferroviario.



Acompañado por las máximas autoridades de la provincia y de la OHCC, visitó la Feria de negocios EXPOCAM, y la Feria de Artesanía 500 Más, abiertas al público en las recién inauguradas áreas expositivas del Recinto Ferial de Camagüey.











