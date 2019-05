Cambia Trump postura sobre Venezuela tras conversación con Putin

Cambia Trump postura sobre Venezuela tras conversacin con Putin

2019-05-04

Medios internacionales reflejan que Trump ratificó su convencimiento de que Putin “no está pensando en intervenir en Venezuela", lo que se desmarcó de la postura oficial de su Gobierno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes el encuentro telefónico que sostuvo con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin sobre la situación política que enfrenta en estos momentos Venezuela. Tras el llamado, Trump sostuvo su convencimiento de que Putin “no está pensando en intervenir en Venezuela", lo que se desmarca de las declaraciones hechas por el consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton o las del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, en las que pretendían darle a Rusia un papel intervencionista en la nación suramericana. Igualmente, tras el intento golpista realizado el pasado martes por sectores de la derecha contra el Gobierno de Nicolás Maduro, Pompeo afirmó que la supuesta renuncia del presidente Maduro no tuvo lugar por orden de Rusia, comentario que desmintió Trump en su conversación con Putin.



Al menos 9 muertos tras paso del ciclón Fani en la India



El paso delciclón Fani por la costa este de la India contabiliza hasta el momento nueve muertos y al menos 160 heridos, informó la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres del país. La tempestad desde tempranas horas de la mañana de este viernes dejó casas destruidas, árboles derrumbados y ciento de pérdidas materiales en el estado de Odisha. Las autoridades de Bangladesh y Bengala precisaron que trabajan contra reloj y se preparan para recibir a Fani en las próximas horas. El Departamento Meteorológico de la India, informó que el ciclón Fanise debilitó y pasó de "extremadamente de muy severo a severo", inició con vientos de hasta 205 kilómetros por horay actualmente las ráfagas se ubican a una velocidad de 175 kilómetros por hora. Las labores de rescate permitieron salvar la vida de "cerca de un 1,1 millón de personas donde se esperaba que llegase el ciclón", destacó un portavoz del Servicio de Socorro de Odisha, Bishnupada Sethi.



Intensifica EEUU campaña contra programa nuclear pacífico de Irán



En un comunicado emitido por el Departamento de Estado de EE.UU informa que a partir de este 4 de mayo, cualquier ayuda ofrecida para ampliar la planta nuclear iraní de Bushehr más allá del reactor ya existente, podría ser sancionada. Asimismo, las actividades para transferir uranio enriquecido fuera de Irán, a cambio de uranio natural, podrían ser sancionadas. Washington también ha prohibido a Irán almacenar en un país tercero el excedente de su agua pesada: “El agua pesada no debe estar disponible para Irán de ninguna manera”. No obstante, todas las actuales prohibiciones forman parte del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Teherán y el entonces Grupo 5+1 (EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania). Incluso el pacto constriñe al país persa a ceñirse a los límites determinados en el caso de su agua pesada (130 toneladas) y a vender el excedente de la misma.



Alertan sobre periodistas asesinados en México y Afganistán



Otra información publicada por medios internacionales es el aumento del número de periodistasasesinados en el mundo desde enero de 2019 disminuyó considerablemente, en comparación con el mismo período del año pasado, señaló la Campaña Emblema de Prensa. Sin embargo México y Afganistán continúan con cifras alarmantes. El grupo señaló que el descenso alcanzó casi el 56 por ciento, con 20 víctimas registradas en doce países en cuatro meses (del 1 de enero al 30 de abril) contra 46 el año pasado, según los mismos criterios de evaluación. Es la cifra más baja desde 2006. Sin embargo, la situación sigue siendo totalmente inaceptable en dos países que han concentrado la mitad de las víctimas desde el comienzo del año: México, con 6 periodistas muertos en cuatro meses; y Afganistán contabiliza 4 muertos. Se deben tomar medidas más firmes en ambos países para fortalecer la protección de los periodistas y luchar contra la impunidad.



Rechaza ONU amenazas de intervención militar de EEUU en Venezuela



María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, condenó el viernes en una sesión del organismo, una posible intervención militar en Venezuela para derrocar el Gobierno legítimo del país sudamericano, como lo han amenazado hacer en varias ocasioneslas autoridades estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump. Según declaraciones de su vocera Monica Grayley, la presidenta de la AGNU subrayó en su intervención la necesidad de resolver los problemas en Venezuela mediante el diálogo interno entre delegaciones del Gobierno y de la oposición para hallar soluciones diplomáticas y pacíficas a la crisis que se está viviendo en el país bolivariano. Espinosa considera que es muy importante que todos los actores traten de reducir las tensiones, dijo Grayley y agregó que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aboga también por una solución dialogada de la situación en Venezuela, para la cual ha ofrecido su apoyo.



Insta Gobierno de Nicaragua a la oposición a cumplir con diálogo



La delegación del Gobierno de Nicaragua para la mesa de negociacionesreiteró este viernes el llamado a la oposiciónque no ha cumplido con el compromiso de asistir a las reuniones para avanzar en el diálogo por la paz del país. Tras asistir puntualmente a la sesión programada en la sede del Incae, los representantes del presidente Daniel Ortega publicaron una nota de prensa para insistir en la importancia de lograr "un clima nacional de confianza en la negociación y en sus resultados". Los funcionarios enfatizaron que mantienen su disposición y el compromiso con los nicaragüenses, quienes tienen derecho a la tranquilidad, el trabajo honrado y el protagonismo pleno en todos los aspectos de la vida en sociedad.



