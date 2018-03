Campeón olímpico debutará como manager en Serie Sub 23 de béisbol

El receptor espirituano Eriel Sánchez hará su debut como manager en el béisbol cubano dirigiendo al equipo de su provincia en la V Serie Nacional Sub 23 que se inicia el próximo domingo en ocho provincias del país.



Monarca olímpico con el equipo Cuba en Atenas, Grecia 2004, Eriel, jugó la última temporada, primero con Sancti Spíritus, y luego como refuerzo de Industriales, y ahora tendrá la responsabilidad de comandar a un plantel que terminó sexto en la campaña anterior.



“Ahora tenemos esta responsabilidad y es en lo único que pensamos, si luego que termine el campeonato, la provincia nos pide que juguemos, estamos en la mejor disposición, pero nuestro primer objetivo ahora es dirigir”, comentó, el mascara de 42 años de edad.



La novena del Yayabo competirá en el llamado grupo C, que completan, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, y tendrá como bajas más sensibles, la del receptor Yunior Ibarra y el lanzador derecho Pedro Álvarez, ambos participan en la Serie Especial, rumbo a Barranquilla.



“El equipo está en óptimas condiciones, no tenemos lesionados, las únicas bajas son la de Yunior y Pedrito, en sentido general está muy parejo en los tres renglones, un poquito por encima el bateo y el pitcheo, y con algunas lagunas en la defensa, pero bastante parejo”, señaló, el también subcampeón del I Clásico Mundial en 2006.



Sancti Spíritus tiene como mejor resultado en esta categoría, un segundo lugar en 2015, donde llegaron a la final ante La Habana.



En la justa de 2018, los espirituanos abrirán jugando en Las Tunas, del 1 al 4 de abril próximos, siempre comenzando a las dos de la tarde.



En audio la entrevista concedida por Eriel Sánchez

