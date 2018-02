Campeón olímpico de Río gana torneo de lucha en La Habana (+Audio)



Ismael Borrero demostró toda su clase, ahora en la división de los 67 kilogramos.



El monarca olímpico de Río de Janeiro 2016 en los 59 kg, Ismael Borrero, ganó este domingo la corona de los 67 kilos, en el torneo Internacional de lucha Granma-Cerro Pelado, que tiene como sede al Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, hasta el próximo jueves.



El santiaguero Borrero, también medallista dorado en el mundial de 2015 en los 59 kg, se impuso por puntos 8-2 a su coterráneo Miguel Martínez, oro en los Juegos de Veracruz en 2014.



Ismael, inicio debajo ante Martínez 2-0, pero casi terminando el primer periodo de tres minutos, logró realizar cuatro acciones de dos puntos cada uno, que definieron el combate a su favor.



“Ha sido una buena competencia, he podido enfrentarme a los rivales del país, ahora lo que tengo que enfocarme más en la preparación, y competir un poquito más, si logró estas dos cuestiones puedo llegar a tener buenos resultados”, apuntó, Borrero.



Por su parte, con relación a los cambios introducidos en el deporte, y en especial a los relacionados con el doble pesaje, el también titular de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz en 2014, dijo, que el cambio de reglamentos no interesa tanto, porque es parejo para todos los atletas.



“La mayor diferencia está en los dos días de competencias, depende a quien te enfrentes en la primera jornada, si te enfrentas a buenos rivales, y llegas a la final vas a estar más cansado para el segundo día, “agregó.



Con 25 años de edad, Borrero, no descarta la posibilidad de retornar a la división de los 59 kg, (actualmente 60) con la que ganó las coronas de los Centrocaribes, mundial y olímpica, para el final del actual ciclo olímpico que terminará con los Juegos de Tokio 2020.



“El cambio de división a los 67 fue por el reglamento del pesaje, yo voy a intentar luchar en este nuevo peso, todavía faltan dos años, si me va bien, me mantengo, de lo contrario, si veo que puedo bajar de peso volvería a los 60, estoy preparado para cualquiera de las dos variantes, 60 0 67, concluyó.



Escuche detalles en audio:

