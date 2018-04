Campeona olímpica Idalis Ortiz combatirá en la Font (+Fotos)





La campeona olímpica de Londres 2012, Idalis Ortiz, combatirá este martes en el Campeonato Nacional de Judo, que se inició esta mañana en la Sala Polivalente Ramón Font de La Habana.



Ortiz, de la categoría de más de 78 kg, enfrentará en su primer pleito en la fase de octavos de final a la matancera Nahomi Elizalde.



La artemiseña, dos veces campeona del mundo, y que no compite desde finales de 2017, tendrá como sus principales rivales a la habanera Daile Ojeda y la granmense Eliannis Aguilar.



Ojeda aparece por el mismo lado del organigrama que Idalis, en tanto, Aguilar va por el lado contrario, y solo se enfrentarían por la medalla de oro.





Campeona olímpica Idalis Ortiz combatirá en la Font. Fotos: Rodolfo Durán Almeida



El Nacional de Judo reúne a 112 judocas de todo el país y se disputará en tres jornadas, las dos primeras destinadas a la competencia individual, y la otra a la justa por equipos.



Para el martes, además de la presentación de Idalis, destaca la reaparición de la capitalina Onix Cortés en los 70 kg.



Cortés, olímpica en Londres 2012, y medallista de bronce mundial en 2014, no sube a los tatamis desde hace dos años, cuando no logró clasificar para Río.





Del Autor